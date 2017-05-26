УТВЕРЖДЕНЫ ПРОЕКТЫ ГОСКОМИТЕТА ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В Администрации главы государства прошло заседание Комиссии по абхазскому языку при Президенте Республики Абхазия. Открывая его, Президент Рауль Хаджимба отметил, что одним из главных приоритетов нашей республики является расширение функциональных способностей абхазского языка. По его словам, заседания, совещания и встречи на разных уровнях по-прежнему проходят на русском языке. Мы должны сделать так, чтобы все документы, указы и постановления принимались на абхазском языке, и, не изменив ситуацию в корне, решение проблемы с языком будет затруднительным.

– Недавно учрежденный Госкомитет по государственной языковой политике в соответствии с Законом о государственном языке делает все от него зависящее для реализации наиболее значимых проектов по сохранению и развитию языка. В работу Госкомитета необходимо вовлекать представителей интеллигенции, лучших преподавателей, педагогов, имеющих большой опыт. Госкомитет по государственной языковой политике должен проработать план ведения делопроизводства на абхазском языке в соответствии с Законом. Необходимо усилить деятельность, связанную с переводом и применением специальной терминологии в подготовке официальных документов, расширять курсы для чиновников, не владеющих родным языком. Те, кто претендует на высокие должности, должны понимать, что без знания родного языка это лишено больших перспектив. В целях реализации этих задач 2 мая сего года я подписал распоряжение о возобновлении языковых курсов, – сказал Рауль Хаджимба.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по государственной языковой политике Тамила Аршба представила членам комиссии проекты по сохранению и развитию абхазского языка. Среди них: проект абхазской школы, представляющий собой создание учебников для программы начальной и средней школы; экспериментальный проект в детском саду, направленный на внедрение новых методик и форматов преподавания; детский канал «Адунеи ТВ», дублирующий и транслирующий мультфильмы на абхазском языке; конвертер, распознающий и преобразовывающий все шрифты в формат UNICODE; электронная база словарей, которая позволит использовать государственный язык во всех сферах профессиональной деятельности; создание первого абхазского мультипликационного сериала; театр эстрады и многое другое.

Во второй части заседания сотрудник Госкомитета Инар Садзба изложил свое видение проблем и перспектив развития абхазского языка в сфере информационных технологий. В мультимедийной презентации он представил собственные разработки в области инновационного набора, конвертирования и анализа текстов. В рамках этого блока комиссия одобрила совместную идею о едином переходе на систему кодирования символов UNICODE, которая позволит всем пользователям интернета работать в едином шрифте и избежать проблем с распознаванием абхазских текстов.

По итогам заседания члены Государственной комиссии по абхазскому языку при Президенте РА утвердили 24 проекта, а также рассмотрели вопрос об утверждении названий месяцев на абхазском языке. Комиссия единогласно проголосовала за вариант исконно абхазских слов: Ажьырныщъа, Жъабран, Хъажъкыра, Мша8ы, Ла7ара, Рашъара, *хынгъы, Нанщъа, Цъыббра, Жь0аара, Аб7ара, *хын3къын.

Эсма АРДЖЕНИЯ

АМЗАР

Ажьырныщъа – январь

Жъабран – февраль

Хъажъкыра – март

Мша8ы – апрель

Ла7ара – май

Рашъара – июнь

*хынгъы – июль

Нанщъа – август

Цъыббра – сентябрь

Жь0аара – октябрь

Аб7ара – ноябрь

*хын3къын – декабрь.

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ