БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН

27 мая – 25 июня

Хвала Аллаху Господу миров! Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Дорогие сограждане, братья и сестры! Приблизился благословенный месяц Рамадан, девятый месяц мусульманского лунного календаря. Месяц, в который верующим предписано соблюдать пост (абх. аурычра). Для каждого мусульманина, стремящегося к довольству Аллаха, это особое, ни с чем несравнимое время. Но осознать и ощутить это в полной мере способны лишь те, кто должным образом соблюдают пост, выполняя все его требования с верой и надеждой на награду Аллаха. Говорят, что познавшие великие блага и таинства поста по прошествии Рамадана еще в течение шести месяцев молили Аллаха принять их пост и такое же время после этого молили Его о том, чтобы Он позволил им дожить до следующего Рамадана и провести его в посте. Но большинство людей знают и обращают внимание лишь на внешние проявления поста, такие как воздержание от еды, питья и прочее от рассвета до захода солнца. Да, это обязательные требования поста, но не его самоцель.

Так в чем же истинный смысл этого поклонения? Почему Всевышний Творец, не нуждающийся ни в чем, требует от своих творений воздерживаться от еды и питья? В чем мудрость этого поклонения?

Пост в месяц Рамадан – это в первую очередь великая духовная школа, которая своими уроками дает мусульманам возможность духовного роста и самосовершенствования, помогает стать лучшими людьми: приближенными, любимыми творениями для Аллаха и наиболее доброжелательными для окружающих людей.

Всевышний Аллах сказал в последнем писании человечеству, Священном Коране: «О те, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас – быть может, вы станете богобоязненными» (2: 183). Из этих слов Всевышнего мы понимаем, что пост, как один из важнейших и приближающих к Нему обрядов поклонения, был предписан не только мусульманам, но и всем предыдущим пророкам и религиозным общинам. Также в этом откровении Господь указывает нам на истинный смысл и мудрость поста – обретение богобоязненности.

Пост учит нас единобожию. Подумайте, постясь, человек часто остается наедине с самим собой, у себя дома или на работе. Его мучают голод и жажда. Однако, несмотря на это, он не прикасается к еде и воде. Почему? Потому что он понимает, что Всевышний видит его сейчас и что он не сможет скрыть от Него ничего! Пост невозможно соблюдать напоказ, в отличие от намаза и других обрядов, и он связан с терпением. Именно поэтому Господь обещает за него особую награду.

Пост воспитывает в нас любовь к Богу.

Хотелось бы пожелать мусульманам Абхазии и всем нашим гражданам крепкой веры, мира, добра и процветания! Все мы живем на одной земле и в одной стране, которую любим и которой дорожим. И мы, люди разных вероисповеданий и национальностей, граждане Абхазии, вместе должны строить наше будущее. А это станет возможным, только если мы будем признавать, уважать, соблюдать и защищать права друг друга.

Салих КВАРАЦХЕЛИЯ, муфтий Абхазии, имам мечети г. Сухум

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Салих КВАРАЦХЕЛИЯ, муфтий Абхазии, имам мечети г. Сухум