КОНКУРС ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В преддверии празднования Международного дня защиты детей и на пороге летних каникул информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предложило юным жителям и гостям республики стать участниками конкурса рисунков. Самые яркие эмоции и мечты в преддверии лета дети могут выразить в рисунках и прислать их фотографии до 26 мая на электронный адрес редакции Sputnik. Голосование пользователей за понравившийся рисунок будет открыто до 29 мая на сайте Sputnik. Итоги конкурса будут объявлены 30 мая. Победителем конкурса и обладателем приза от Sputnik (фотосессия в одном из парков города Сухума) станет автор работы, набравший большее число голосов.

Пресс-служба «Sputnik Абхазия»

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба «Sputnik Абхазия»