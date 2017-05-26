УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

За многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм присвоить Логуа Юрию Ирадионовичу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия».

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За вклад в развитие и популяризацию экологии и охраны окружающей среды в Республике Абхазия наградить орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени Дбар Романа Саидовича, директора Института экологии Академии наук Абхазии, академика.

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА