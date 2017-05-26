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26.05.2017
Номер: 53
Выпуск: 3514
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА
За многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм присвоить Логуа Юрию Ирадионовичу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия».
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За вклад в развитие и популяризацию экологии и охраны окружающей среды в Республике Абхазия наградить орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени Дбар Романа Саидовича, директора Института экологии Академии наук Абхазии, академика.
Номер: 53
Выпуск: 3514
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА