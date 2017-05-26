КОНТРАКТЫ С АО «ГОЗНАК» ВЫПОЛНЕНЫ

В Кабинете Министров РА

24 мая вице-премьер Абхазии Беслан Эшба и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук подписали Протокол о намерениях по оказанию АО «Гознак» Республике Абхазия технической поддержки и дальнейшему развитию системы выпуска и учета паспортов гражданина РА. – Этот Протокол затрагивает два аспекта: первый – это техническая поддержка системы; второй – развитие системы, предполагающее выпуск новых версий программного обеспечения, реализацию дополнительных функций, – пояснил А.Трачук. – Эта часть будет реализовываться под конкретные задачи, которые будут возникать в процессе деятельности органов власти республики.

Беслан Эшба также объяснил необходимость подписания Протокола:

– Он направлен на оказание технической поддержки, так как у нас отсутствуют специалисты, которые могут работать с этой системой. В дальнейшем мы будем прорабатывать контракт, который должны подписать до конца года. Это дает возможность профессионально заниматься техническим обслуживанием данной системы. Процесс приема документов, изготовление и выдача паспортов продолжается. Паспорт гражданина РА старого образца будет действительным до 1 декабря 2018 года.

Вице-премьер сообщил также о намерениях развить эту систему в республике так, чтобы она выполняла задачи широкого спектра: идентификации новорожденных, учета всех граждан, проживающих в Абхазии. Этот новый контракт планируется подписать до конца года. Б.Эшба также рассказал об уже реализованных совместно с АО «Гознак» проектах.

Контракт по изготовлению бланков паспортов был заключен на сумму 42.750 тысяч рублей. Было изготовлено 250 тысяч паспортов, 50 тысяч бланков вида на жительство, 300 тысяч обложек. Все обязательства по контракту выполнены, и он закрыт.

Второй контракт по созданию «Системы автоматизации выпуска и учета документов граждан Республики Абхазия», который проводился с 2015 по 2017 год, был заключен на сумму 18.800 тысяч рублей. Контракт частично оплачен. Задолженность должна быть погашена до сентября 2017 года. Сегодня уже выдано порядка 18 тысяч паспортов.

Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук перечислил, что было развернуто в рамках проекта:

– единый центр персонализации документов в Паспортном управлении в Сухуме;

– 13 пунктов сбора персональных данных заявителей, оформления и выдачи документов;

– единый центр обработки данных, расположенный в МВД РА;

– национальный удостоверяющий центр в МВД, подтверждающий подлинность сертификатов электронной подписи.

Аркадий Трачук подчеркнул, что паспортная система сегодня – это, в первую очередь, электронный реестр граждан, который полностью обеспечивает потребности заказчика, сформулированные перед компанией.

Правительство Абхазии направило благодарственное письмо «Гознаку».

Вице-премьер Беслан Эшба также сообщил о проведении переговоров с Министерством иностранных дел России о том, чтобы граждане Абхазии могли пересекать государственную абхазо-российскую границу по внутренним паспортам нового образца.

Р. БАРГАНДЖИЯ

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ