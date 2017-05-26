РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Президент Абхазии Р. Хаджимба провел совещание, посвященное вопросам организации работы Министерства по налогам и сборам и Государственного таможенного комитета.

По итогам рабочего совещания Президент поручил государственным ведомствам под руководством Правительства разработать и представить предложения по оптимизации бюджетных расходов, а также концепцию реформирования налоговой системы. Соответствующие задачи были поставлены Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству по налогам и сборам, а также Кабинету Министров.

Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для внедрения единого социального налога и поручил представить на рассмотрение соответствующий план действий.

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс