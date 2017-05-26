ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ

Президент РА встретился с представителями Армянской общины

Рауль Хаджимба отметил, что любая община в Абхазии должна быть единой, в том числе армянская. Президент подчеркнул, что Абхазия – общая родина, и все вместе должны работать на благо страны.

«Всегда найдутся силы, которые будут пытаться разделить нас. Давайте мы будем делать свое дело и работать на благо республики», – сказал глава государства.

Председатель Армянской общины Галуст Трапизонян поблагодарил Президента за встречу.

«Впервые на моей памяти Президент собирает армянскую общину в таком составе. За это мы Вам очень благодарны», – сказал председатель Армянской общины в Республике Абхазия.

Президент также обсудил с представителями общины ситуацию в стране.

Депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Левон Галустян отметил, что активно налаживаются отношения с Республикой Арцах, в том числе с представителями законодательной власти.

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Такая же встреча проведена с представителями Русских общин в Республике Абхазия

Президент подчеркнул, что многочисленные организации Русских общин республики должны продолжить работу по объединению.

«Община должна работать во благо тех людей, которых она представляет, и самой страны, где они проживают. Необходимо сесть всем вместе и безо всяких упреков друг другу начать диалог об объединении», – сказал Президент.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев поблагодарил Президента за встречу. По его мнению, необходимо создать рабочую группу для решения двух задач. В первую очередь требуется провести инвентаризацию всех организаций для понимания численности людей, входящих в каждую из них. После этого необходимо начать подготовку объединительной конференции с участием большинства организаций, сказал Семен Григорьев. Он также отметил, что всем представителям Русских общин необходимо начать обсуждение и создать единый союз организаций.

Председатель Координационного совета Русских общин российских соотечественников Игорь Лищенко выразил уверенность, что откладывать решение этих вопросов более нельзя. Он также согласился с необходимостью создания рабочей группы и начала работы по объединению Русских общин.

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА