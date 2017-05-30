КУДА ПОСТУПАТЬ? ЗАМЕТКИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА

Рассказывает ректор СОИ Валерий Кварчия

Прозвенел последний звонок, прозвучали напутственные слова. Выпускники школ будут сдавать последние экзамены, а затем уже думать о поступлении в высшие учебные заведения. Некоторые предпочитают российские или зарубежные вузы. Если же они выбирают абхазские высшие учебные учреждения, то у нас выбор небольшой – это Абхазский государственный университет и Сухумский открытый институт. Но в каждом из них есть много интересных специальностей и факультетов.

О специальностях вуза (в СОИ нет факультетов), самых последних новшествах и о многом другом во время беседы рассказал кандидат экономических наук, ректор Сухумского открытого института Валерий Андреевич Кварчия, которому в феврале этого года исполнилось 70 лет. Прежде чем начать беседу, я поздравила его с этой приятной датой, пожелала ему крепкого здоровья и долгих лет активных трудовых будней. Ведь на плечах Валерия Андреевича лежит немало. 19 лет тому назад он стоял у истоков создания Сухумского открытого института, и все это время является ректором этого вуза.

– Что нужно знать абитуриентам, поступающим в ваш вуз? Какие специальности вы можете им предложить?

– Подготовка специалистов в СОИ производится очно (дневная форма обучения) и очно-заочно (дневная, заочная, смешанная). Прием студентов проводится на конкурсной основе – абитуриенты сдают экзамены. Со студентами заключаются контрактные договоры сроком на один год или весь период обучения. На бесплатное или частично платное обучение в СОИ могут претендовать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, выпускники средних и средне-специальных учебных заведений, окончившие их на «отлично» или с золотой и серебряной медалями при условии сдачи экзаменов на «отлично» и последующего успешного обучения.

Специальностей в СОИ семь: «Бухучет и аудит» (дневное и заочное обучение), «Агроэкономика и землеустройство» (заочное обучение), которой, кстати, руководит сам ректор института, и это – относительно новая специальность. Есть ещё специальности: «Торговое дело и экспертиза качества товаров», «Предпринимательство и налогообложение (дневное и заочное обучение), «Юриспруденция и предпринимательство» (дневное и заочное обучение), «Внешнеэкономическая деятельность и таможенное дело» (дневное и заочное обучение), «Экономика и управление курортами и туризмом (дневное и заочное обучение), которую студенты заканчивают со знанием двух языков – английского и испанского. Оказывается, 2 года назад вуз ввел еще две специальности – «Страховое дело» и «Лесную и лесопарковую деятельность», но их пришлось закрыть, потому что, к сожалению, не пользовались спросом. Не было желающих, которые хотели бы поступать на эти специальности.

– А какие из них наиболее востребованы?

– На первом месте – все, что связано с экономикой, далее – «Таможенное дело» и, конечно, «Юриспруденция и предпринимательство». Кстати, это очень интересная специальность. Например, в АГУ есть юридический факультет, в котором студенты изучают только юриспруденцию. А наш выпускник может стать специалистом и по юриспруденции, и по экономике. Программа такова: два с половиной года наш студент изучает юриспруденцию, и остальные два с половиной года – экономику.

– Где и насколько успешно студенты СОИ проходят практику?

– По юриспруденции наши студенты практику проходят в органах суда, в Генеральной, городских и районных прокуратурах. По экономике – в различных государственных службах, например, в «Черноморэнерго», Государственном таможенном комитете и др. Мы заключили со всеми этими структурами договоры, оплачиваем им денежные средства, в среднем семь-восемь тысяч, поскольку мы – не государственный вуз. А по «Агроэкономике и землеустройству» практику в основном проходят в районных фермерских и рыбных хозяйствах. На базе практической работы студенты пишут курсовые и дипломные работы. Скоро моим студентам предстоит сдать курсовые по организации работы сельскохозяйственного производства, которые они пишут на базе конкретных хозяйств. Кто-то пишет про форелевое хозяйство в Гудаутском районе, кто-то – про чаеводство. Студенты стараются, несмотря на то что сельское хозяйство в Абхазии развито слабо.

– После окончания вуза ваши выпускники отрабатывают дипломы, как практикуется в АГУ?

– Мы не требуем этого со своих выпускников, поскольку мы не государственный вуз. Но мы заинтересованы в том, чтобы наш выпускник устроился на работу по своей специальности. Это наш престиж. Они тоже с нами держат связь. Бывает, после окончания вуза наши выпускники поступают к нам же на другую специальность, мы берем их на льготных условиях на третий курс.

– Учатся ли у вас студенты призывного возраста, и забирают ли их в армию во время учебы?

– Когда к нам поступают ребята, мы их предупреждаем, что их потом заберут в армию. У нас нет военной кафедры, как в АГУ, где с дневного отделения студентов не забирают в армию. Никаких льгот мы не можем им предоставлять. Если забирают в армию после того, как он поступил, мы их не отчисляем, он может продолжать у нас учиться после того как отслужит.

– Вы ведете какую-либо пропаганду для того, чтобы поступали именно в ваш вуз?

– Мы даем объявления по телевидению и в прессе перед началом приемных экзаменов. С ответственным секретарем ездим по районным школам и объясняем, какие специальности у нас есть. Приемные экзамены у нас начинаются примерно с 10 июля. Завершаем уже в конце июля. Каждый год мы принимаем по 120-150 человек, столько же студентов, соответственно, выпускаем. Мы принимаем на учебу практически всех наших абитуриентов, поскольку они перед поступлением занимаются в подготовительном отделении нашего вуза, и мы уже знаем, какие у них знания и способности к учебе.

– Какова материально-техническая база вуза, и достаточно ли у вас специалистов?

–У нас штат укомплектован на все 100 %. Профессорско-преподавательский состав СОИ обладает богатым опытом работы. Среди нас есть и академики, профессора и доценты, общественные деятели Абхазии. Есть и молодые специалисты, а также преподаватели из российских вузов.

У нас хорошая библиотека. Только за последнее время наши преподаватели издали более тридцати учебных пособий и другой учебно-методической литературы для высшего образования. Мы стараемся обеспечивать наших студентов всеми необходимыми учебниками и методичками. Современные книги мы заказываем из Сочи. Помимо этого, мы заключили договор с Национальной библиотекой им. И. Папаскир, чтобы наши студенты и там могли заниматься. Хотелось бы, конечно, сделать ремонт здания СОИ. У нас таких средств нет. Более того, мы арендуем это здание.

Кстати, в прошлом году ректор Международного информационного университета в Сочи Галина Алексеевна Берулава помогла нам обустроить в СОИ образцовую аудиторию, оснащенную современным оборудованием и программным обеспечением.

– Какие проблемы вуза вас волнуют больше всего?

– Есть еще одна проблема, которая меня волнует, наверное, больше всего. Это то, что уровень знаний наших студентов не такой высокий, как нам хотелось бы. Они приходят к нам со слабыми знаниями. Если студент учится в высшем учебном заведении, то в классическом понимании он должен одновременно слушать (понимать суть лекции) и делать записи, но наши студенты не могут этого. Есть, конечно, одаренные, талантливые, но в основном, у них не очень высокий уровень знаний. Да и вообще, студентов, искренне заинтересованных в знаниях, очень мало. Поэтому мы решили немного изменить методику обучения. Расскажу на примере своих лекций. Я преподаю в вузе экономику сельского хозяйства. На занятиях я студентам не диктую, как обычно принято, всю лекцию, а спокойно, в свободной форме рассказываю, объясняю так, чтобы они поняли тему. Главное, чтобы студенты слушали и понимали. А лекция, которую я им читал, лежит в нашей библиотеке. К следующему занятию (оно обязательно семинарское) я у них спрашиваю не только то, что рассказывал на прошлом занятии, но и законспектированную лекцию. То есть они должны пойти в библиотеку, найти эту лекцию, прочитать ее, вновь переосмыслить, переписать и рассказать на следующем занятии. Так со студентами работают все наши преподаватели. Весь курс лекций по тому или иному предмету обязательно должен лежать в библиотеке. Этого я требую от всех наших преподавателей. Это новшество нашего вуза, и сама методика действительно действенная. Ведь учились у нас студенты, которые заканчивали вуз, не открыв ни одной книги. С помощью новой методики мы приучаем студентов к книгам. Для преподавателя важно не только научить студента, но и приучить его к чтению книг. Сейчас век компьютеров, люди не хотят читать книги. А главное предназначение любого вуза – образование и воспитание.

Как мне рассказал Валерий Андреевич, в институте большое внимание уделяется и развитию абхазского языка, издаются методические пособия по его изучению, преподаватели усиленно занимаются со студентами, на абхазском языке проводятся занятия по истории Абхазии, национальной экономике нашей республики и Апсуара. Обязательным предметом при поступлении в СОИ является именно знание родного языка. Но есть ещё программа для тех, кто не владеет абхазским языком.

Как и в любом другом вузе, в СОИ есть и спортивные спецгруппы, например, по футболу, шахматам, каратэ. Так что студенты получают здесь не только знания, но могут также развиваться физически.

Желаю выпускникам школ, решившим поступить в СОИ на одну из вышеперечисленных специальностей или же в какой-нибудь другой вуз, удачи! Учиться и еще раз учиться!

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ