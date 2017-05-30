29 мая 2011 г. Шесть лет без Сергея Багапш

«БОЛЬ ОТ УТРАТЫ НИКУДА НЕ УХОДИТ,

к ней, наверное, можно притерпеться, но ее суть и острота, всегда с тобой», – сказав это, Марина Шония-Багапш замолкает, задумывается. Я тоже ничего не говорю, чтобы не нарушить ее мысленного уединения. А в памяти моей, как кадры кинохроники, всплывает картина: свадьба Сергея Багапш и Марины Шония. Красивые, высокие, стройные, ей – 22, ему – 29. Она в великолепном голубом платье, на голове – изящное украшение. Он – в элегантном костюме, в фигуре, осанке – завидная спортивность – был капитаном сборной Абхазии по баскетболу. Марина – выпускница медицинского института, проходит интернатуру в Сухумской 1-й городской больнице; Сергей – агроном по специальности, в тот период – ответственный комсомольский работник.

Свадьба Сергея и Марины состоялась в доме отдыха «ЗакВО» (был тогда в Сухуме такой дом отдыха Закавказского военного округа. В его здании сегодня размещается и работает наша Абхазская государственная телерадиокомпания). Вместе со своими коллегами из газеты «Советская Абхазия» я была на этой очень веселой и красивой свадьбе. Мама Сергея Сусанна Григорьевна работала в нашем газетном издательстве кассиром, отец Василий Саидович заведовал издательским хозяйством, они и пригласили коллективы газетчиков на свадьбу сына.

Еще тогда Сусанна Григорьевна рассказывала, что кто-то из родственников хочет познакомить Сергея с очень хорошей девушкой, врачом. И вот это знакомство состоялось. А уже много лет спустя Марина Шония говорила мне, что безоговорочно верит в любовь с первого взгляда, у них с Сергеем случилось именно так. Уже после месяца красивого ухаживания, задаривания цветами они заговорили о свадьбе, которая и состоялась 3 февраля 1979 года и запомнилась всем, кто был участником этого торжества.

А потом начались будни, счастливые будни молодой семьи, которые были пронизаны любовью, пониманием, доверием, взаимной заботой, уважением к личности. Вершиной счастья стало рождение сына Зураба, потом дочки Лианы.

…Марина, снова включаясь в разговор (мы сидим в их сухумской уютной трехкомнатной квартире на 8-м этаже 9-этажного дома), добавляет: «Сергей был добрым отцом, заботливым мужем. Всегда старался любой конфликт обойти добротой. Да на конфликты у нас и времени не было. Он всегда был в работе. С первых же дней совместной жизни Сергей ввел правило: свои проблемы он оставлял за порогом, не загружал нас ими, но сам к их решению, к своим обязанностям относился сверхответственно. Но и на семейные дела всегда находил время. При решении домашних вопросов мы ответственность делили на двоих, правда, не всегда поровну – я его щадила, понимала, что работа у него всегда напряженная, нервная, требует его полностью. Так у него было всегда. И когда он заведовал отделом рабочей и сельской молодежи и параллельно сектором информации в ЦК ЛКСМ Грузии, и когда был первым секретарем Абхазского обкома комсомола, а затем – первым секретарем Очамчырского райкома Компартии, и когда участвовал в абхазском национально-освободительном движении, и в 1989 году, пытаясь предотвратить вооруженные столкновения, даже получил ранение. Когда началась наша война, Сергей был первым заместителем Председателя Совета Министров Абхазии, он очень многое сделал для обеспечения Абхазии оружием, горючим, продовольствием, другим необходимым. Позже был Премьер-министром Абхазии, сколько вопросов надо было тогда решать! Потом возглавлял «Черноморэнерго». А что говорить, когда Сергей Багапш был избран Президентом. Его душа обо всем болела. Но все неудачи, огорчения переживал про себя. О многом мы – семья – узнавали от других, он ограждал нас от волнений. И так было до его самых последних дней. Наверное, этот его жизненный принцип – все проблемные ситуации разрешать самому, ничего не перевешивая на других, за годы совместной жизни передался и мне. Кто думал, что сейчас, сегодня эта его школа мне очень пригодится. А может быть, он своим внутренним чутьем предполагал, что все сложится именно так, и готовил меня к самостоятельной жизни…»

Марина Георгиевна снова задумывается, но сразу же прерывает свое молчание: «Я всегда вижу его живым. Он был очень нежным сыном, заботливым братом и родственником. Вижу, как он в своей любимой Джгиарде копается в земле, как весело принимает там гостей, как красиво произносит тосты, поет с друзьями. Вижу, как он собирается на охоту, охотиться очень любил, и не всегда безуспешно. Нельзя было его отвлекать, если на экране телевизора шел футбольный матч. А когда он возвращался домой чем-то расстроенный и уединялся с книгой, то мы знали, что это его любимая – «Три товарища» Ремарка. Но опять не могу не вспомнить его отношение к работе: на выходные дни мы обязательно ездили домой в Джгиарду. Два дня полной разгрузки, а в воскресенье, к пяти часам вечера, мы собирались обратно в Сухум. И уже в машине Сергей уходил в себя, я и дети тоже ехали молча, мы осознавали, что это уже не наш папа, это – Президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш, и он сейчас возвращается в свои рабочие будни».

…Уход Сергея Багапш из жизни 29 мая 2011 года стал полной неожиданностью для всех, и прежде всего для него самого. Ничто не предвещало такого трагического финала. Мы все помним, как Абхазия проводила его в последний путь, сколько друзей приехало поклониться его праху, помним Владимира Путина, склонившегося над гробом, установленным для прощания в Абхазской филармонии.

Погребен второй Президент Абхазии Сергей Багапш – Президент, при котором к Абхазии пришло признание ее независимости, в родном селе Джгиарде Очамчырского района, рядом с могилами родителей. Семья сделала все возможное, чтобы достойно увековечить его память, чтобы место погребения было и значимым, и торжественно-благородным. Воздвигнут памятник. Завершается строительство храма. Марина Георгиевна рассказала, что уже после смерти Сергея настоятель Абхазской церкви иерей Виссарион сказал ей, что у Сергея Васильевича была мечта – на сухумской набережной, на развалинах бывшей Диоскурии построить большой храм. «Пусть этот храм будет очень красивым, пусть его будет видно далеко с моря, пусть люди знают, что мы открытая, христианская страна», – сказал тогда Багапш. Он не успел это сделать.

Узнав об этом, Марина Шония-Багапш, сын Зураб, дочь Лиана и решили, что храм его мечты будет сооружен рядом с ним, на его родине. Вокруг храма сейчас разбивается парк. Марина сама, дети и внуки, добровольные помощники сажают деревья, кустарники, цветы. Здесь продолжается жизнь. И память.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА