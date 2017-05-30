ПРЕЗИДЕНТ АНА ЗУРАБ ДЖАПУА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ РАН

23 мая в Москве президент Академии наук Абхазии академик АНА Зураб Джапуа встретился с и. о. президента Российской академии наук академиком РАН Валерием Козловым.

С российской стороны на встрече присутствовали также вице-президент РАН академик РАН Лев Зеленый, председатель Южного научного центра РАН академик РАН Геннадий Матишов и начальник Управления внешних связей Российской академии наук Ольга Глуховцева.

Зураб Джапуа рассказал коллегам о потенциальных возможностях учреждений, входящих в систему Академии наук Абхазии, поделился проблемами и обозначил вопросы, которые ученые обеих стран могли бы решать совместно.

На встрече зашел разговор о необходимости наполнить новым содержанием Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между АНА и РАН. Соглашение было заключено еще в 2005 году и, как отметили представители сторон, оно, безусловно, нуждается в пересмотре и доработке. Обсуждалась также идея совместно обратиться в Российский фонд фундаментальных исследований по поводу объявления специального конкурса о перспективных проектах РАН и АНА в различных научных сферах.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА