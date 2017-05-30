СУХУМСКИЙ МОЛЗАВОД НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ

Премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барциц и министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба осмотрели рабочее оборудование и помещения Сухумского молочного завода.

Министр экономики рассказал, что завод имеет большую историю. В 2013 году уже была попытка его реконструировать, на что было направлено 118 млн рублей из средств российской финансовой помощи. По словам Адгура Ардзинба, в 2013 году предприятие проработало несколько месяцев и закрылось.

«С того периода завод не работал. Министерство экономики разработало план реновации завода и инвестиционный проект. Мы оценили объем финансовых средств, который нужен для полного запуска с учетом ремонта и реконструкции имеющегося оборудования, и обратились в Правительство за финансовой поддержкой. Премьер-министр дал поручение, и была выделена соответствующая поддержка в объеме 20 млн рублей», – сказал министр экономики.

Адгур Ардзинба отметил, что на данном этапе оборудование практически полностью исправлено и технологическая цепочка готова к работе.

Годовой оборот завода на первом этапе будет порядка 20 млн рублей, но уже в течение двух лет, я думаю, мы дойдем до 80 млн рублей в год. На первом этапе это будет 6500 кг готовой продукции в год. В перспективе есть планы по выпуску абхазских сыров.

На первом этапе работы на заводе будет 15 рабочих мест и к концу года дополнительно 12.

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: экономикаАвтор: Официальный сайт Президента РА