НАГРАЖДЕНИЕ

За многолетнюю и плодотворную научно-практическую деятельность, согласно Указу Президента РА, орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени награждена доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа Академии наук Абхазии, заслуженный работник науки Республики Абхазия Лили Хагба.

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА