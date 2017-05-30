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30.05.2017
Номер: 54
Выпуск: 3515
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАГРАЖДЕНИЕ
За многолетнюю и плодотворную научно-практическую деятельность, согласно Указу Президента РА, орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени награждена доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа Академии наук Абхазии, заслуженный работник науки Республики Абхазия Лили Хагба.
Номер: 54
Выпуск: 3515
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА