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30.05.2017

НАГРАЖДЕНИЕ

За многолетнюю и плодотворную научно-практическую деятельность, согласно Указу Президента РА, орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени награждена доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа Академии наук Абхазии, заслуженный работник науки Республики Абхазия Лили Хагба.


Номер:  54
Выпуск:  3515
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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