В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Президент РА Рауль Хаджимба поздравил выпускников 2017 года с окончанием школы.

«От всей души поздравляю вас с одним из самых важных событий – окончанием школы!

Сегодня завершается первый важный этап вашей юной жизни. Вам дан прекрасный старт в будущее и перед вами открыты все пути. Будьте смелыми, проявляйте свои таланты и стремитесь достичь высоких вершин. На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей республики.

Желаю вам, дорогие выпускники, чтобы профессия, которую вы выберете, стала для вас любимой. У вас впереди взрослая жизнь, самостоятельные решения и ответственные поступки. Будьте амбициозны, трудолюбивы и у вас обязательно все получится.

В этот особенный день желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и новых свершений!»

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс