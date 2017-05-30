РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА РА РАУЛЯ ХАДЖИМБА В ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

26 мая Президент Рауль Хаджимба посетил ряд хозяйств Очамчырского района. Глава государства осмотрел предприятия, финансируемые в рамках программы Минэкономики РА по поддержке малого и среднего бизнеса, а также созданные благодаря кредитам, предоставленным Российским инвестиционным агентством. Введение в строй еще двух объектов стало возможным благодаря средствам, выделенным Министерством сельского хозяйства РА.

В поездке приняли участие Премьер-министр Беслан Барциц, министры экономики и сельского хозяйства – Адгур Ардзинба и Даур Тарба, заместитель руководителя президентской Администрации Адгур Лушба, глава Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа.

Отчёт о рабочей поездке Президента будет опубликован в следующем номере газеты.

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.