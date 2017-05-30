МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ТЫ СУПЕР!» ЗАВЕРШЕН

Победителем стала 12-летняя Валерия Адлейба из Абхазии

Финал вокального шоу состоялся на главной концертной площадке страны – сцене Государственного Кремлевского дворца. До решающего этапа добрались десять юных участников проекта НТВ «Ты супер!» – дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они выступали перед шеститысячным залом вместе с самыми яркими звездами эстрады.

Победитель определился путем зрительского смс-голосования, которое продолжалось всю последнюю неделю.

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ, объявил, что «победителем первого международного вокального конкурса «Ты супер!» с результатом 44 процента от всех голосов стала Валерия Адлейба».

Услышав свое имя, юная певица не смогла сдержать слез радости и расплакалась прямо на сцене. Генеральный директор НТВ Алексей Земский вручил девочке статуэтку «Ты супер!». Произнося со сцены слова благодарности, Лера с трудом справлялась с эмоциями.

– Я хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддерживал и болел за меня… У меня просто непередаваемые ощущения! Спасибо огромное авторам этого проекта за все, что они сделали для нас, за этот прекрасный проект. Спасибо огромное! – сказала Валерия.

В заключение Лера исполнила Adagio, с которым она изначально пришла на проект и благодаря которому о ней узнали миллионы зрителей.

В Очамчырском доме культуры организовали прямую трансляцию финала Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» из Москвы.

Глава Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа отметил: «Лера прославила не только наш город, она прославила всю Абхазию. Я желаю ей удачи во всех начинаниях».

Первый заместитель главы Администрации района Славик Кучуберия отметил, что жители Очамчыры вдвойне рады и горды за Валерию Адлейба: «Лера своим примером доказала всему миру, что в маленькой республике есть такие талантливые люди».

ЛЕРА!

АБХАЗИЯ РАДУЕТСЯ И ГОРДИТСЯ ТОБОЙ!

Номер: 54Выпуск: 3515Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс