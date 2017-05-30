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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ТЫ СУПЕР!» ЗАВЕРШЕН
Победителем стала 12-летняя Валерия Адлейба из Абхазии
Финал вокального шоу состоялся на главной концертной площадке страны – сцене Государственного Кремлевского дворца. До решающего этапа добрались десять юных участников проекта НТВ «Ты супер!» – дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они выступали перед шеститысячным залом вместе с самыми яркими звездами эстрады.
Победитель определился путем зрительского смс-голосования, которое продолжалось всю последнюю неделю.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ, объявил, что «победителем первого международного вокального конкурса «Ты супер!» с результатом 44 процента от всех голосов стала Валерия Адлейба».
Услышав свое имя, юная певица не смогла сдержать слез радости и расплакалась прямо на сцене. Генеральный директор НТВ Алексей Земский вручил девочке статуэтку «Ты супер!». Произнося со сцены слова благодарности, Лера с трудом справлялась с эмоциями.
– Я хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддерживал и болел за меня… У меня просто непередаваемые ощущения! Спасибо огромное авторам этого проекта за все, что они сделали для нас, за этот прекрасный проект. Спасибо огромное! – сказала Валерия.
В заключение Лера исполнила Adagio, с которым она изначально пришла на проект и благодаря которому о ней узнали миллионы зрителей.
В Очамчырском доме культуры организовали прямую трансляцию финала Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» из Москвы.
Глава Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа отметил: «Лера прославила не только наш город, она прославила всю Абхазию. Я желаю ей удачи во всех начинаниях».
Первый заместитель главы Администрации района Славик Кучуберия отметил, что жители Очамчыры вдвойне рады и горды за Валерию Адлейба: «Лера своим примером доказала всему миру, что в маленькой республике есть такие талантливые люди».
ЛЕРА!
АБХАЗИЯ РАДУЕТСЯ И ГОРДИТСЯ ТОБОЙ!
Номер: 54
Выпуск: 3515
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс