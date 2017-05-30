Криминальная хроника

Задержания

23 апреля, примерно в 2 часа ночи, неизвестный проник в частный дом в Сухуме и на глазах хозяйки похитил 500 рублей. По горячим следам сотрудники ОУР УВД по г. Сухуму задержали и доставили в управление ВД подозреваемого гр-на Тания Д. Э., 1991 г.р.

8 мая в результате реализации оперативной информации сотрудники ОВД по Галскому району совместно с коллегами из Галского РО СГБ и ПУ ФСБ РФ в Галском районе задержали разыскиваемого по определению Ткуарчалского районного суда жителя г. Ткуарчала гр-на Изория К. В., 1996 г.

6 мая сотрудники отдела уголовного розыска Гудаутского РОВД задержали ранее разыскиваемого за покушение на грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба гр-на Миносяна Э. А. 1991 г.р. События, о которых идет речь, имели место 21 октября 2016 г. Гр-н Миносян разбил стекло задней правой двери а/м «Опель», принадлежащего жителю Калининградской области, 1959 г.р., сорвал видеорегистратор, но, заметив хозяина машины, ударил его по лицу этим же видеорегистратором и, выбросив его, скрылся. Расследование проводит ОД Гудаутского РОВД.

6 мая, в 17.00, в результате реализации оперативной информации сотрудниками УУР МВД РА совместно с коллегами из Очамчырского РОВД в г. Сухуме по ул. Акиртава был задержан разыскиваемый Очамчырским РОВД житель с. Маркула Очамчырского района гр-н Зарандия А.Т. Ему вменяется незаконное хранение и распространение наркотических средств.

(По сводкам пресс-службы МВД РА)

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: (По сводкам пресс-службы МВД РА)