КОГДА КАМНИ НЕ МОЛЧАТ

Цитаты Баграта Шинкуба

«Жизнь часто сравнивают с морем, и это правильное сравнение. Потому что, как в жизни, его безжалостные волны иногда сокрушают и хоронят на своем пути все живое, а иногда, словно удовлетворяясь первой легкой добычей, быстро отступают назад. Но там, где они прокатились туда и обратно, жизнь все равно исчезает, как остатки воды, высыхающие среди раскаленных песков».

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«…Язык не может умереть так просто, как тебе кажется, потому что он живет не только на кончике языка человека, но и внутри него, и не только внутри него, но и внутри воды, земли и камня. Я верю, что там, в земле убыхов, ветка с веткой, камень с камнем и ручей с ручьем и сейчас еще продолжают говорить на том языке, на котором говорю я».

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«Это неправда, что камни молчат, они тоже способны заговорить с тобой, если у тебя не отсохла память, если ты способен прислушаться к тишине».

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«Смерть – чаша, которой никто не минует, но тихо умереть близ родного очага – воистину счастье…».

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«Огонь нельзя гасить маслом, обиду нельзя успокаивать гневом».

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«Наша земля – что скатерть-самобранка. Человек, оказавшийся под ее небом, если даже допустить, что его не приняли ни в одном доме, хотя такого быть вовеки не могло, в любую пору легко избежал бы голода и не страдал бы от холода. Сама природа позаботилась бы о нем… В мире подлунном такой второй райской земли нет, но если человек сам бежит из рая – все дороги ведут его только в ад. Это мы поняли, когда попали сюда дорогой. Поняли, спохватились, да поздно было: двери ада накрепко закрываются за вошедшими в него».

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«Самая горькая кровь – это та, которая пролита напрасно».

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«Тот, кто решает, не успев подумать, гибнет, не успев выстрелить».

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«Время притупляет боль, высушивает слезы, повязывает память чалмой забвения. Оно – великий утешитель. Не будь у него этого назначения, может, половина человечества сошла бы с ума. А зачем тогда вспоминать прошлое, ворошить давнее, воскрешать тени предков, спросишь ты? Да в назидание, сынок, ради добра, чтобы предостеречь одного или многих от жестокой ошибки и горького раскаяния в будущем».

(Из книги Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», перевод на русский язык Константина Симонова и Якова Козловского)

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: (Из книги Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», перевод на русский язык Константина Симонова и Якова Козловского)