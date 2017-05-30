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Высказывания о Баграте Шинкуба
«Баграт Шинкуба был и остается духовным предводителем нации. Столетие со дня рождения народного поэта Абхазии Баграта Васильевича Шинкуба – это яркое и масштабное событие, характеризующееся не только творческой, но и широкой общественно-политической значимостью. Он был непревзойденным мастером слова. Он на высоком художественном уровне выражал мысли, чаяния, надежды и ожидания своего народа. Он внес весомый вклад в строительство нашего государства».
Рауль ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
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«Баграт Шинкуба – великий сын абхазского народа. Я всегда говорю, что абхазо-адыги, или адыго-абхазы, мы – огромное дерево, выросшее на этой земле, ушедшее корнями в землю, мы, абхазы и адыги, стволами возносимся к небу».
Исхак МАШБАШ, народный писатель Адыгеи
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«В празднике приняли участие так много людей, и это было настолько искренне, что я поняла, люди по-настоящему любят своего поэта. Народ, который может так полно, так глубоко и искренне любить своих поэтов, имеет большое будущее».
Мадина ХАКУАШЕВА, доктор филологических наук, Кабардино-Балкария
Номер: 55
Выпуск: 3516
Рубрика: общество
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия