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НЕ СПРAШИВAЙ
Когда окно в закат на склоне дня
Откроешь ты и у калитки сада
Растерянного
высмотришь меня,
Вопросов едких задавать
не надо.
Не спрашивай,
кого так долго жду,
Зачем стою под окнами без цели,
И не боюсь ли злых
собак в саду,
Которых, может, нет
на самом деле.
Неужто же и впрямь
моей тоски
По-женски ты не чувствуешь?! Едва ли.
Уж лучше бы и вправду
на куски
Меня собаки ваши разорвали.
У родника, ловя в кувшин струю,
Поймав мой взгляд,
исполненный тоскою,
Не спрашивай,
зачем я здесь стою,
Не потерял ли
что-нибудь такое?
Вода в твоем кувшине холодна,
Но я в ее целительность не верю,
Сердечный жар
не остудит она, –
Не предлагай же мне
запить потерю.
Ты не заметишь сердца моего,
Потерянного здесь,
на горной тропке,
Не спрашивай же лучше, для чего
Стою и жду, растерянный
и робкий.
Перевод Александра Межирова
Номер: 55
Выпуск: 3516
Рубрика: общество
Автор: Перевод Александра Межирова