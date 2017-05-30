НЕ СПРAШИВAЙ

Когда окно в закат на склоне дня

Откроешь ты и у калитки сада

Растерянного

высмотришь меня,

Вопросов едких задавать

не надо.

Не спрашивай,

кого так долго жду,

Зачем стою под окнами без цели,

И не боюсь ли злых

собак в саду,

Которых, может, нет

на самом деле.

Неужто же и впрямь

моей тоски

По-женски ты не чувствуешь?! Едва ли.

Уж лучше бы и вправду

на куски

Меня собаки ваши разорвали.

У родника, ловя в кувшин струю,

Поймав мой взгляд,

исполненный тоскою,

Не спрашивай,

зачем я здесь стою,

Не потерял ли

что-нибудь такое?

Вода в твоем кувшине холодна,

Но я в ее целительность не верю,

Сердечный жар

не остудит она, –

Не предлагай же мне

запить потерю.

Ты не заметишь сердца моего,

Потерянного здесь,

на горной тропке,

Не спрашивай же лучше, для чего

Стою и жду, растерянный

и робкий.

Перевод Александра Межирова

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: Перевод Александра Межирова