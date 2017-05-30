ПЕСНЬ О СКАЛЕ

Пусть вихри бушуют,

корежа дубы,

Сверкает гроза,

оставляя следы.

Свирепая вьюга загонит в тупик,

Трясется земля,

низвергая ледник.

И только упорная

в битве скала

Решительно борется

с силами зла.

Отчаянных пестовала скала.

Зловещая буря им песней была.

Дарили им звезды

сверкающий свет,

Дарили им скалы

упорство побед.

Поэтому тем, кто скалой

рождены,

Ни злобные бури, ни смерть

не страшны.

Пусть жизнь храбрецов

лишена тишины.

Живут, как скала, не страшась

крутизны.

Не дрогнут в бою

и не струсят в беде.

Сквозь пламя проложат

дорогу к мечте.

И я после долгих мечтаний рад

Поведать, как жил

на земле Хаджарат.

В душе этот образ

святыней храня,

Не видел я в жизни

спокойного дня.

Не зная покоя,

я страстно мечтал

Сложить песнь о сыне

несломленных скал.

Теперь ты, читатель, –

мой строгий судья.

Теперь тебе думать –

к чему вышел я.

В глазах у народа –

живой интерес.

В речах у народа –

вопросов не счесть,

В сердцах у народа

живет Хаджарат.

Историю должен

поэт оправдать.

А кто-то: «Постойте.

Лишь время – судья.

Рассудит оно без тебя и меня».

Перевела с абхазского Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: Перевела с абхазского Лейла ПАЧУЛИЯ