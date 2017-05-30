НЕУГАСАЮЩИЙ ОГОНЬ БАГРАТА ШИНКУБА

Из года в год от сердца к сердцу передаются строки произведений Баграта Шинкуба. Их читают, заучивают наизусть, ими восхищаются. Неугасающий огонь творчества Баграта Шинкуба объединяет у своего очага разные народы.

В этом еще раз можно было убедиться на мероприятии, посвященном открытию барельефа Баграта Шинкуба (автор работы – скульптор Цира Ахба) на фасаде дома, в котором он жил.

«С его имени начинается осознание нас, адыгов, как нации. Такие писатели, как Баграт Шинкуба, дают нам правильные исторические ориентиры. Когда я прочитала роман «Последний из ушедших», то поняла, что наш народ до этого момента не знал свою настоящую историю. Баграт Шинкуба многое сделал для объединения наших двух народов – адыгов и абхазов», – сказала на открытии барельефа доктор филологических наук, профессор Мадина Хакуашева, приехавшая в Абхазию на 100-летний юбилей любимого писателя. Она считает, что его произведения надо ввести в общеобразовательную школьную программу в республиках Северного Кавказа.

«Поэтом от Бога» назвал Баграта Шинкуба советник Президента по науке, культуре, образованию Владимир Зантария, обратившийся с речью к участникам торжества – представителям Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, творческой и научной интеллигенции, гостям с Северного Кавказа. «Здесь жил гениальный поэт Баграт Шинкуба, который создал яркие художественные произведения и шедевры абхазской лирики», – подчеркнул он.

Баграт Шинкуба – писатель на все времена, сумевший в своем творчестве передать глубокую боль народов, переживших трагедию махаджирства – насильственного переселения в Турцию. Его роман «Последний из ушедших», его замечательные, очень лиричные, содержательные стихи – словно чистый прозрачный родник, из которого хочется напиться. Предлагаем вниманию читателей отрывок из романа в стихах Баграта Шинкуба «Песнь о скале» (этот перевод на русский язык публикуется впервые) и ряд других стихотворений.

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.