ОН ВСЕГДА ЗНАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Герой Абхазии

Время бежит быстро. Многие события, происходящие в нашей республике, покрываются пыльным налетом истории, и в сегодняшние дни они кажутся не столь важными на первый взгляд. Во всяком случае, большая часть современной молодежи не может что-либо вспомнить о национально- освободительной борьбе Абхазии.

Когда в 70-80-х годах население Абхазии преимущественно состояло из лиц грузинской национальности, немногие решали им перечить, когда дело касалось проблем аборигенного народа.

Валерий Киршалович Чачхалия – тот пример абхаза, который знал, что делать и говорить, когда с его народом поступали неправильно.

Автору этих строк довелось с ним учиться какое-то время в Сухумской десятой средней школе. Валерий Чачхалия был шумным, казалось, бесшабашным учеником, который только гонял мяч и мог, если надо, подраться. Но что примечательно, в учебе он не отставал, а по многим предметам имел даже отличные оценки. Когда на перемене ученики собирались вокруг него, можно было услышать очень интересные истории, которые потом передавались по кругу. Если кто-то не верил рассказанному, то слова «сам Чачхал это говорил», рассеивали всякие сомнения. Тогда в 10-й средней школе был обязательным урок грузинского языка. Однажды во дворе раздался крик Валеры: «Не буду учить, и все!». Это преподаватель грузинского языка выгнала его из класса за то, что он уже не первый раз срывает преподавание «такого важного предмета».

На перемене к нему подошли другие ребята, и уже через некоторое время многие ученики отказались изучать грузинский язык. Таких недовольных оказалось много. Подключились родители, и дирекция была вынуждена освободить учеников-абхазов от занятий по грузинскому языку. Но зато в школе открылись дополнительные кружки по изучению абхазского языка среди учеников, которые плохо владели им и хотели выучить. Мальчишеский авторитет Валерия был очень высок, так как школьники понимали, что в нем есть какая-то справедливость и надежность. Но главное – в нем была уверенность в своих действиях, которая, по сути, присуща настоящим абхазам. В детстве, в юности и во взрослой жизни. Потом Валерия Чачхалия перевели в другую школу.

Когда нам приходилось встречаться, чувствовалась его большая разносторонняя взрослая увлеченность нашей историей, историей Северного Кавказа и событиями национально-освободительного движения прошлых лет. Он принимал участие во всех сходах абхазов, которые собирались, чтобы открыто высказать свое несогласие с политикой Грузии, которую она проводила в Абхазии. Такое ущемление прав коренного народа Тбилиси проводил регулярно, и сегодня, когда синхронизируешь все те события, убеждаешься – все шло целенаправленно к уничтожению абхазской культуры, языка, народа.

Из-за пыльного налета истории молодое поколение особо и не догадывается, что свобода, независимость Абхазии отстаивались лучшими сыновьями и дочерями именно в те годы, когда абхазская республика была под властью чиновников и идеологии Тбилиси. А это очень трудная борьба с такой системой, когда знаешь, что находишься в меньшинстве и помощи ждать не от кого.

Все участники национально-освободительного движения 60– 80-х годов – герои народа Абхазии.

Те времена и события национально-освободительного движения должны быть вписаны в первые страницы нашей сегодняшней истории.

В 1989 г. – очередное напряжение в Абхазии, созданное Грузией. Различные провокации, призванные столкнуть народы, чтобы потом принять «политическое решение», которое упразднит Абхазию как таковую. И вновь в первых рядах Валерий Чачхалия. К тому времени у него уже был большой авторитет человека слова, мужества, воина.

Каждодневные манифестации, длительные «голодовки» у театра, митинги, по мнению грузинских политиков, должны были согнуть абхазов и заставить их замолчать. Но вышло наоборот. Начались стычки. Но их в первую очередь испугались местное грузинское население и тбилисские эмиссары-кукловоды.

Когда было объявлено, что в Сухуме создается филиал Тбилисского университета, градус напряжения вырос в разы.

Большая группа патриотов-абхазов собралась у Сухумской грузинской школы № 1, чтобы помешать прибывшей комиссии узаконить филиал в Абхазии. Валерий Чачхалия руководил ребятами, чтобы было все по справедливости. Комиссия растерялась. Тогда многочисленная толпа местных грузин и прибывшие им на подмогу из других районов Грузии стали собираться в бывшем парке Руставели напротив Абхазского драмтеатра, но двинуться к школе № 1 они не решались. Только выкрикивали: «Гаумарджос!», «Абхазы, где вы?».

Узнав, что толпа скандирует нелицеприятные высказывания по отношению к Абхазии, абхазы-патриоты двинулись от школы № 1 в сторону парка. Сегодня становится понятным, что их хотели столкнуть те, кто преследовал свои грузинские шовинистические цели. Моментально появился ряд автобусов, которые преградили по ул.Лакоба подход ребят абхазов. Были подтянуты и дополнительные силы работников МВД Абхазии с дубинками в руках (основной контингент которых состоял из лиц грузинской национальности, принятых на работу из других районов Грузии).

Увидев такую обстановку, Валерий Чачхалия дал команду ломать заборный штакетник. Первыми стали разъезжаться автобусы, когда их водители поняли, что стекла и фары не уцелеют. Увидев решительно настроенных абхазов, растерялись и милиционеры с дубинками, которые отошли по бокам парка. Оставшаяся толпа, еще недавно зазывавшая абхазов, увидев их решимость, стала отходить в сторону р.Беслетки. За несколько минут абхазские ребята «очистили» парк и прилегающую набережную.

В Сухуме на время прекратились митинги, шествия, голодовки. Из Тбилиси приехала большая прокурорская комиссия «по изучению произошедшего» и потребовала найти главного зачинщика Чачхалия. Он не хотел уезжать, но друзья сказали, что сейчас это необходимо сделать. Валерий Чачхалия уехал в Москву. Там на него был объявлен розыск. Но кто бы мог подумать, что он по читательскому абонементу брата Дениса полгода «прилежно учится» (скрывается) в библиотеке им.Ленина. Чтобы не терять время, он действительно собрал интересный материал по истории Кавказа.

Вернулся в Абхазию Валерий Чачхалия в 1990 году и включился в работу Форума.

В первые дни грузино-абхазской войны 1992-93 гг. он ездил в Грозный, оттуда возвращался с оружием для ребят. Он воевал на Восточном и Западном фронтах и кто бы с ним ни общался, все понимали, что он лидер и воин. Бойцы говорили: когда он рядом – нам не страшны тысячи грузин.

В начале июля 1993 года на горе Ахбюк он погиб, прикрывая других ребят. Такие люди, как Валерий Чачхалия, спасали и спасли Абхазию. И сегодня они знали бы, что делать, так как всегда во главу угла ставили интересы своей страны и народа.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА