О «ГЛУХАРЯХ», «БАРСЕТОЧНИКАХ», «ГАСТРОЛЁРАХ», УГОНАХ И АВАРИЯХ

МВД Абхазии: готовность к курортному сезону

Поговорить о готовности к предстоящему курортному сезону в ракурсе работы правоохранительных органов пришлось в нелёгкое время – время сложной криминогенной обстановки в стране. Заместитель министра внутренних дел РА, полковник милиции Нугзар Анатольевич Хагуш, сегодня отвечает за общественную безопасность в стране. За его плечами война, 30 лет работы в органах внутренних дел, учёба в АГУ и в Академии МВД России.

– Нугзар Анатольевич, Вы работали долгое время в милиции в самом главном курортном регионе Абхазии – Гагре. Знаете все проблемы этой нелёгкой профессии. На что делаете упор в курортный сезон, какое направление для Вас самое важное?

– Основное направление – это выполнять то, чего от нас требует Президент, Правительство и наше руководство, а именно – завоёвывать доверие граждан. Мне всегда приходилось быть на виду, наводить порядок на улице, проводить профилактические мероприятия, связанные с общественной безопасностью. В моём подчинении были сотрудники патрульно-постовой службы, ГАИ и паспортной службы, участковые, я курировал все наружные службы. Поэтому я в курсе многих происшествий летне-курортного сезона.

Главная задача органов внутренних дел – защита прав личности, интересов общества и государства от преступных посягательств. Поэтому все подразделения системы МВД будут находиться летом в постоянной боевой готовности. Однако эффективность выполнения этой задачи напрямую зависит от своевременного и надежного материально-технического обеспечения и создания достойных условий службы личного состава. Но с этим у нас дела обстоят пока не совсем так, как хотелось бы. Все наши службы, к сожалению, не укомплектованы. Основной причиной является низкая заработная плата, а наша работа связана с риском для жизни. Самая благоприятная обстановка с кадрами в Гагрском районе, но и там около 30% вакансий. Поэтому нам приходится привлекать в летний сезон на дежурство курсантов школы милиции, участковых инспекторов, хотя они должны находиться в своих опорных пунктах. Участковый должен постоянно делать подворный обход, вести учёт всех гостевых домов, проверять их. А они дежурят, конвоируют подсудимых и не занимаются своими прямыми обязанностями. Да и курсанты работают без особого энтузиазма. Многие из них поступают в школу милиции для того, чтобы не идти в армию. Поэтому их профессиональные качества не позволяют им вести необходимую работу по искоренению преступности. Многими нашими сотрудниками двигает чувство патриотизма, но этого мало. Хороших специалистов готовят в Волгоградской следственной академии и в Краснодарском университете МВД. Эти ребята приезжают подготовленными сотрудниками органов внутренних дел, работают и продолжают учёбу.

– Вернёмся к курортному сезону.

– С каждым годом поток гостей и отдыхающих в Абхазии увеличивается, поэтому наша работа становится более напряжённой. Увеличилось число однодневных экскурсий, даже бывают вечерние экскурсии. Совершаются поездки и по святым местам – храмам и монастырям. Большую помощь нам оказывают городские и районные администрации. Во время курортного сезона наш личный состав будет переведён на усиленный двухсменный режим работы, к которой будут привлечены буквально все сотрудники МВД. В этом году постараемся снизить определённую волну преступлений в общественных местах, будем бороться с квартирными кражами. Дело в том, что в курортный сезон частный сектор насыщен большим количеством гостей и отдыхающих. Именно там и происходит много краж, так как на этих участках у нас небольшой пробел с кадрами. Причиной оказался и тот факт, что зимой жильё сдавалось местным жителям, которые оказались очень предприимчивыми – сохранили дубликаты ключей от квартир. А в летний сезон они пользуются ими. Кражи из квартир происходят без взломов замков. Поэтому проблемы возникают с частным сектором, а с гостиницами и гостевыми дворами их нет, потому что эти объекты охраняются и мы постоянно проверяем их.

Что касается преступлений с грабежом, когда выхватывали из рук отдыхающих сумки, то в прошлом году они сократились. Сократилось и число «барсеточников». Наши сотрудники перед сезоном проводят профилактические мероприятия, задерживают нарушителей общественного порядка и тем самым предотвращают эти преступления.

Сократилось число и автомобильных краж, так как иномарка имеет свой чип и открыть её сложно. Но бывали случаи, когда угоняли машины с помощью программы «Сканер». Этот прибор включается в тот момент, когда владелец ставит на сигнализацию своё авто. Он перехватывает волну и затем с его помощью можно открыть машину и совершить преступление. Хозяин возвращается, открывает закрытый автомобиль и обнаруживает пропажу личных вещей. В основном происходят кражи сотовых телефонов и денег, причём суммы уже незначительные, так как приезжие в основном деньги имеют на карточках.

Статистику преступлений пополняют несовершеннолетние цыгане, которые с рынка переместились на городские пляжи и берег. Скажу больше, это девочки, которые переодеваются в европейскую одежду, приходят на пляжи и присаживаются к отдыхающим. Дождавшись удобного момента, они заворачиваются в большие полотенца, незаметно под них прячут кошельки и телефоны и скрываются с места преступления. Эти дети были задержаны на фактах, однако в силу своего возраста они уходили от ответственности. Причём, чувствуя свою безнаказанность, они совершали рокировку мест преступлений, меняя города. Когда мы начинали искать их родителей, то выяснялось, что на всех там была одна тётя, как это бывает в цыганских семьях. К сожалению, этим стали заниматься и приезжие женщины, например с юга России. Эти гастролёрши «чистили» наши пляжи, и мы их вычислили только после их отъезда с помощью камер видеонаблюдения.

Может, в предстоящий курортный сезон у нас будут определённые трудности, но я думаю, что правоохранительные органы Абхазии справятся со своей работой. С рядового до полковника – все будем дежурить и ночами спать не будем.

– Существует ли тенденция не раскрытия преступлений из-за просьб что-то замять? Ведь в Абхазии пока не отменили кумовство – кум, сват, брат, родственник. Не является ли это основной причиной большого количества нераскрытых дел?

– Причин много. Но главная — это отсутствие должного контакта между милицией и населением, чему тоже есть свои причины. Известно, что большинство преступлений раскрывается по горячим следам. А мы что имеем? Зачастую пострадавший обращается с заявлением через сутки, а то и через двое. С одной стороны, человека можно понять – в стрессовой ситуации сложно принять рациональное решение, вовремя сориентироваться. Поэтому я всегда говорю: если вы стали жертвой преступления, первое, что нужно сделать – найти любой способ обратиться в милицию. Этим вы значительно облегчите и свою ситуацию, и нашу работу. Еще один момент – бдительность. Да, сотрудник милиции обязан помочь тому, кого ограбили, обманули, избили. Но и сам человек должен соблюдать элементарные правила безопасности.

– Можно ли исправить эту ситуацию?

– Ее нужно исправлять – в этом я и вижу одну из своих главных задач на посту заместителя главы МВД. Да, многие сегодня не доверяют милиции, многие не обращаются за помощью, потому что думают, что это бесполезно. Стереотипы нужно менять и нам, сотрудникам милиции, и гражданам. Давайте будем доверять друг другу, и это даст результат. Мы не можем около каждого столба поставить сотрудника милиции. Со своей стороны могу пообещать, что контроль за личным составом МВД будет жестким. Если вы столкнулись с некорректным обращением, если ваше заявление остается без внимания, если кто-то не хочет работать – я готов практически в любое время выслушать человека и принять адекватные меры. И не только в приемные часы. Милиция должна работать ради людей – об этом нельзя забывать.

– Нугзар Анатольевич, не было ли случаев со стороны власти «покомандовать» Вами? Какие у вас отношения с чиновниками?

– Занимаясь наведением общественного порядка, я постоянно общался и с руководителями, и с молодёжью, но с такими фактами не сталкивался. Мы всегда работаем в тесном контакте с властью, они нам постоянно оказывают помощь. Иногда, в силу нашего менталитета, приходится идти на кое-какие уступки. В основном это касается работы ГАИ.

– А в избиении сотрудников милиции тоже использовалась сила менталитета?

– Наше дело – задержать преступников, а дальше – дело правосудия. Бывают моменты, когда наши сотрудники выходят за рамки своих полномочий, но служба собственной безопасности МВД старается пресекать эти неправомерные действия.

– А как решаются проблемы с наркотиками, авариями на дорогах?

– Меры борьбы с наркоманами пока недостаточны, но мы прилагаем все усилия для искоренения этого зла. Режим и специфика работы в МВД в корне отличаются от районных отделов милиции. Сюда не все идут работать. Работа сложная. Если наши коллеги в районах после 6 часов вечера могут расслабиться, то у нас на это времени нет – наша работа круглосуточная. Мои четверо сыновей выросли без меня. Семья живёт в Бзыпте. До 2008 года мы спали с оружием в руках, предотвращая вылазки внешних врагов, а после 2008-го – стараемся улучшить криминогенную обстановку в республике, навести порядок, искоренить наркоманию, спасти молодёжь от гибели на дорогах. В республике установили камеры видеонаблюдения, которые фиксируют все нарушения Правил дорожного движения. В нашем распоряжении уже большое количество видеофиксаций, которые мы отрабатываем. По этим материалам нарушители уже понесли наказания. Если раньше с них взимался минимальный штраф, то сегодня они платят по максимуму. Если за проезд на красный свет брали штраф 3 тысячи рублей, то сегодня берут 6 тысяч. За управление автомашиной в нетрезвом состоянии предусматривается лишение прав. Думаю, что ужесточение мер поможет улучшить статистику преступлений, и будущий курортный сезон пройдёт без особых эксцессов.

– Нугзар Анатольевич, наших читателей интересует ход расследования последних громких преступлений. Почему преступники, скрываясь от наказания, оказываются в Грузии или в санитарной части тюрьмы? Что вы можете сказать по этому поводу?

– Последнее убийство гражданина Кекелия произошло на почве бытовой ссоры. Убийца Козмава явился в милицию с повинной. По другим фактам убийства преступники задержаны, идёт следствие. Что касается перехода через границу и укрывательства на сопредельной стороне, то этими вопросами занимается наша пограничная служба и сотрудники ФСБ России.

По поводу содержания преступников и осуждённых в медучреждениях скажу так – это явление не носит массовый характер. Бывают единичные случаи, но это происходит на основании заключения и диагноза врачей. Сегодня в Драндском СИЗО находится до 300 заключённых, в камерах МВД – до 40 человек, в городских и районных УВД – до 50 человек. Два месяца назад было принято решение закрыть спецприёмник в районе вокзала. Это было вызвано тем, что он находился в аварийном состоянии, условия содержания задержанных были крайне тяжёлыми. Кроме того, в этом заведении задержанные знакомились и создавали новые преступные группировки.

– Разъясните, пожалуйста, почему за последнее время в структурах МВД так часто меняются министры, их заместители, начальники СИЗО и другие кадры?

– Старый лозунг «Кадры решают всё» актуален и сегодня. Сколько бы министров не поменялось в МВД, скажу одно – все они работали на благо нашей страны, выполняя свой патриотический и профессиональный долг. Сегодня начальником Драндского СИЗО работает Дато Ажиба, при котором не было пока ни одного побега и правонарушения. Но и там штат не укомплектован, не хватает обученных конвоиров, вместо 30 работают лишь 6 человек. И это на 300 заключённых. Кроме того, там необходимо провести капитальный ремонт. Всё упирается в финансирование. Не укомплектован и штат участковых инспекторов, их в республике 80. Например, в городе Гагре работает лишь три опорных пункта вместо восьми, в Цандрипше – два пункта вместо семи. Им должны помогать главы администраций.

Но, несмотря на трудности, сотрудники МВД приложат все усилия для успешного проведения предстоящего курортного сезона. В ближайшее время проведём выездные совещания в городских и районных отделениях милиции для разработки плана мероприятий по предотвращению преступлений в летний сезон.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ