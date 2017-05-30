О новых экскурсионных маршрутах

ЛЕТО – 2017

Министр по курортам и туризму РА Автандил Гарцкия сообщил, что впервые планируется запустить пилотный проект нового для Абхазии туристического направления – сельский туризм. Первый такой объект будет расположен в селе Дурипше Гудаутского района. «Отдыхающих планируется расселять в частном секторе. Уже есть желающие провести свой отдых именно в селах, так как там свежий воздух, нетронутая природа, экологически чистые продукты. Весьма оптимистичным фактом является то, что в Абхазии села располагаются неподалеку от городов.

Кроме того, по словам Автандила Гарцкия, в этом году созданы новые экскурсионные маршруты в села Отап, Шубара и в окрестности города Ткуарчала. «Шубарское урочище расположено выше села Каман. Это – объект природного наследия с живописной нерукотворной природой и водопадами, там расположена древняя стоянка человека. Что касается города Ткуарчал, то в его окрестностях есть интересные маршруты к водопадам около сел Акармара и Гуп, а также на радоновый источник. Пещеры в селе Отапе уже весьма известны. Теперь же в этом селе еще одной достопримечательностью стали водопады», – сказал Гарцкия.

Министерство по курортам и туризму на данный момент занимается сертифицированием этих маршрутов.

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс