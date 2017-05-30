ВИКТОРИЯ ТАРКИЛ: «НА СВЕТЕ НЕТ ЛЮДЕЙ И ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ НЕ СВЯЗЫВАЮТ СВОЕ БУДУЩЕЕ С ДЕТЬМИ»

Сегодня – праздник детства, лета и всех нас. Не все дети одинаковы. По разным причинам к семи годам готовы к поступлению в общеобразовательную школу не все. Иногда родители вынуждены отдавать ребенка во вспомогательную школу, которая организует обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями и считается коррекционным учреждением. Ее целью является коррекция отклонений в развитии этих воспитанников в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки.

– На свете нет людей и государств, которые не связывают свое будущее с детьми. Если мы дадим нашим детям надлежащую поддержку и внимание, любовь и заботу, жизнь их станет лучше. Мы, взрослые, должны постоянно быть рядом с ними, – с этих слов началась моя беседа с директором Сухумской вспомогательной школы Викторией Валериевной Таркил – молодым руководителем, вкладывающим всю душу в воспитание детей с ограниченными возможностями. Эта школа была основана ещё в 1972 году. И что примечательно, более 40 лет в ней проработала мама Виктории – Нана Гивиевна Таркил, известный в Абхазии педагог-дефектолог. Она и сегодня работает в школе методистом.

Нелегко здесь работать учителям. Однако в школе трудится замечательный коллектив, который воспринимает чужую боль как свою. Только такие люди могут работать с детьми, имеющими проблемы со здоровьем. Помимо учебного процесса здесь много внимания уделяется творчеству и труду. В школе функционируют различные кружки, а также детская театральная студия «Арлекино», в которой участвуют дети и из других школ. Это очень благотворно влияет на учащихся вспомогательной школы. Педагоги делают всё, чтобы развивать их способности. Огромный вклад в этот процесс вносят старожилы школы, дефектологи Ирина Агрба, Нана Таркил и Анна Джения, педагоги Тина Чхаидзе, Илона Квициния, Нина Мадоян, организатор по воспитательной работе Астанда Антия. В школе функционирует и столярная мастерская, в которой работают Геннадий Гайннудинов и его помощники Георгий Кортава и Леонид Хутаба. И государство им помогает.

– В феврале 2014 года был завершён капитальный ремонт нашей школы, – рассказывает Виктория Таркил. – Для ребятишек, посещающих школу, и их родителей, а также всего преподавательского коллектива это было радостным и долгожданным событием. Когда ремонт, длившийся полтора года, был завершен, перед нами предстала родная обновленная современная школа, удобная для посещения детьми с ограниченными возможностями. Вспомогательная школа – это не просто школа. Эта школа для особенных детей, которые требуют особой заботы. Благоустройство и ремонт школы свидетельствуют о том внимании, с которым руководство Республики Абхазия подходит к решению вопросов, связанных с ними. Старый корпус школы практически весь был перестроен, заново был возведён новый корпус, в котором расположились актовый зал и пищеблок. Обновился интерьер школы, была завезена новая мебель. Кроме наружных пандусов, был установлен внутренний подъемник для колясок. Ребят до этого буквально на руках поднимали на второй этаж, теперь такой необходимости нет. В школе есть тренажерный зал с необходимым инвентарем, медицинский кабинет, в котором постоянно работают детский психиатр, педиатр и медсестра. В отдельном кабинете, оснащённом специальным оборудованием, проводят работу детский психиатр и логопед. В школе учатся 128 учащихся.

– В ходе обучения в начальных классах происходит изучение личности ребенка, его возможностей и индивидуальных особенностей, – продолжает директор В.Таркил. – Вырабатывается мотивация к учебе, развиваются навыки учебной деятельности, самостоятельной работы. Педагоги работают над общим и речевым развитием детей. Они корректируют их моторику и отклонения в интеллектуально-эмоциональной сфере. Кроме того, вырабатываются санитарно-гигиенические навыки. Детей обучают также навыкам счета, письма, чтения, хозяйственно-бытовому труду. В старших классах осуществляется профессиональная подготовка учащихся и их социальная адаптация. Воспитанникам передаются навыки к самостоятельной работе. Подчеркну, что социальная адаптация детей ведётся все девять лет на одинаковом уровне во всех классах.

Большую поддержку школе оказывает руководство страны. Недавно Президент Рауль Хаджимба выделил школьной студии «Арлекино» 100 тысяч рублей. Постоянное внимание уделяют мэр города Сухума Адгур Харазия и начальник Управления образования столицы Людмила Адлейба. В школе организовано бесплатное питание, учебные пособия и школьные принадлежности, весь инвентарь предоставляется ученикам также на бесплатной основе. Никаких денежных сборов здесь никогда не было.

– Наша школа постоянно поддерживает дружеские связи с Уральским институтом дефектологии, – рассказывает директор В.Таркил. – Специалисты института неоднократно приезжали к нам и на базе нашей школы проводили семинары по дефектологии. Наши педагоги проходили у них аттестацию. В апреле этого года у нас был проведён очередной семинар, и нам привезли много учебных пособий и материалов по коррекционной школе московского издательства.

1 июня в Международный день защиты детей на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба детская театральная студия «Арлекино» Сухумской вспомогательной школы покажет новое театрализованное представление, в котором впервые принимают участие дети-колясочники. Они весь год готовились к этому празднику…

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ