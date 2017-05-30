ПОГРАНИЧНИК – СИМВОЛ МУЖЕСТВА, СИЛЫ И ХРАБРОСТИ

28 мая 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил «Декрет об учреждении Пограничной охраны РСФСР», положивший начало славной истории пограничных войск.

Массовый героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны, их храбрость и самоотверженность, воинское мастерство по праву снискали признательность народа. Один из многих ярких примеров героизма и стойкости пограничников в годы Великой Отечественной войны – оборона Брестской крепости, которая встала костью в горле у фашистских захватчиков, нарушив планы немецкого командования.

30 апреля 2009 года президентами Российской Федерации и Республики Абхазия было подписано Соглашение о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия.

Для выполнения этой задачи было создано Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия, которое приняло под охрану участок государственной границы протяженностью более 365 км.

Встав на защиту рубежей государства, сотрудники Пограничного управления в тесном взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия, другими правоохранительными органами надежно обеспечивают территориальную целостность и защиту государственной границы, решительно противодействуют любым актам агрессии, терроризма и трансграничной преступности.

Сегодня эти задачи воинам-пограничникам приходится выполнять в сложных, а порой и в боевых условиях, проявляя стойкость, мужество и героизм.

Подтверждением этому являются героические подвиги сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия подполковника Квитко Василия Борисовича, старшего прапорщика Удальцова Андрея Андреевича, сотрудника Службы государственной безопасности Республики Абхазия подполковника Нерсесяна Эдуарда Рафиковича, которые ценой своей жизни до конца выполнили свой воинский долг по защите государственной границы и обеспечению национальной безопасности государства.

Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия отмечает 99-ю годовщину образования Пограничных войск – органов ФСБ России.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия