РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ИНВЕСТОР ПРИДЕТ ТУДА, ГДЕ ЕСТЬ СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Рабочая поездка Президента РА в Очамчырский район

То, что Очамчырский район должен оставаться аграрным, не должно ни у кого вызывать сомнения. Да и в недавнем прошлом, как известно, он был одним из лидеров в республике по выращиванию чая, табака и субтропических культур. Сегодня назрела необходимость приложить все усилия, чтобы обеспечить продовольствием не только внутренний рынок, но и наладить его поставку за пределы республики. А для этого необходимо знать, какова реальная ситуация на продовольственном рынке. Немалые дотации сегодня нужны району для развития сельского хозяйства: стали строиться тепличные комплексы по выращиванию овощей, расширяться ореховые плантации и посадки бахчевых культур и зелени. Нужны инвестиции и помощь государства. Именно с этой целью 26 мая Президент Рауль Хаджимба посетил ряд хозяйств Очамчырского района. Глава государства осмотрел предприятия, финансируемые в рамках программы Мин-экономики РА по поддержке малого и среднего бизнеса, а также созданные благодаря кредитам, предоставленным Российским инвестиционным агентством. Введение в строй еще двух объектов стало возможным благодаря средствам, выделенным Министерством сельского хозяйства РА.

В поездке также приняли участие Премьер-министр Беслан Барциц, министры экономики и сельского хозяйства – Адгур Ардзинба и Даур Тарба, заместитель руководителя президентской Администрации Адгур Лушба, глава Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа.

Адзюбжа

… Село Адзюбжа в советские времена славилось производством овощей и бахчевых культур. И то, что сегодня здесь выращивают ароматную клубнику по греческой технологии разведения этой культуры, радует жителей и гостей Абхазии. Тепличный «городок клубники» ООО «Репруа и Ко» расположился на 8 гектарах.

Специалисты комплекса, вопреки мнению некоторых скептиков – аграриев республики, сумели доказать, что в Абхазии можно выращивать клубнику в промышленных масштабах. Греческие специалисты совместно с местными агрономами изучили почвы, расчистили большие участки земли, провели необходимые работы для их обеззараживания. И в этом году вырастили до 300 тонн клубники. К сбору урожая привлечены местные жители. Они получают по 35 рублей за ящик, и в день могут заработать до 2000 рублей.

Агроном компании Георгий Алхазов проинформировал Президента о работе тепличного комплекса, отметив, что около 160 тонн клубники испортилось из-за существующих проблем со сбором, реализацией и рабочей силой.

– Уже созданы структуры, которые будут заниматься реализацией этой продукции, – подчеркнул глава государства. – А также проработаны вопросы, связанные с её транспортировкой. Есть соответствующие условия и современные технологии для того, чтобы продукт дошел до потребителей. Эти вопросы мы уже обговаривали с российской стороной. Рауль Хаджимба посетил и ООО «Рассвет и Ко», которое занимается выращиванием бахчевых культур, овощей и зелени. Государство выделило этой компании 6 миллионов рублей для старта этого проекта. Здесь выращивают арбузы в закрытом и открытом грунте на 40 гектарах. К сожалению, осенью этого года три дня заморозков в ноябре привели к гибели урожая кабачков.

– Выращивание сельхозпродукции сопряжено с определенными рисками, – сообщил гостям руководитель компании Зураб Кокая. – Но самое главное – это то, что мы заложили базу, основу под производство. Мы подготовили ангары, большое рассадное хозяйство. Нам обещали помочь с реализацией произведенной нами сельхозпродукцией в России. Мы, учитывая климатические условия Абхазии, рассчитываем выходить на рынок на два месяца раньше, чем краснодарцы, и уходить на два месяца позже.

Президент страны отметил, что эти первые шаги обнадеживают. Поэтому необходимо, чтобы государство создавало условия для развития сельхозпроизводства.

– Безусловно, нужны и инвестиции, но инвестор придет туда, где заложены основы производства, где есть стартовая площадка для развития сельского хозяйства, – сказал Рауль Хаджимба.

Кроме того, Президент пообещал помогать с реализацией выращиваемой продукции.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 55Выпуск: 3516Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ