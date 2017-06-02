НОВЫЙ ЭТАП В НАУЧНОМ КАВКАЗОВЕДЕНИИ

Наука

Выход книги Г.Д. Гумба «Нахи: вопросы этнокультурной истории (I тыс. до н.э.)» (Абгосиздат. Сухум, 2016 г. С.544) поистине стал большим событием как в абхазоведении, так и кавказоведении. Не прошло еще и года со дня издания книги, как в Москве уже осуществлено второе ее издание, а из кавказоведческого центра Германии получен запрос об издании книги на немецком языке. Это не удивительно, поскольку монография Г.Д. Гумба воспринята научным сообществом с большим интересом. Уже на первой презентации книги, проведенной на Международной научной конференции кавказоведов в Магасе (Ингушетия), она получила высокую оценку. Известные специалисты – кавказоведы рассматривают ее как фундаментальное исследование мирового значения, которое ознаменует собой начало качественно нового этапа в научном кавказоведении.

Вот лишь несколько характерных отзывов ученых-специалистов: «Исследование известного абхазского и кавказского историка Гурама Гумба не просто заполняет существующую лакуну в кавказоведении, но и поднимает такой огромный пласт вопросов, после решения которых история горских народов, безусловно, станет качественно иной. ...Ведь до Г.Д. Гумба казалось, что научное кавказоведение «заклинило» на одних и тех же текстах источников и авторитетных соображений, представлялось, что научная мысль относительно древней и раннесредневековой истории горских народов идет, к сожалению, по некоему замкнутому кругу. И вот, благодаря данному труду обнаружилось, что мы все в целом еще и не начинали собственно настоящей работы!» (Ахмадов Я., Акаев В. Известия ВУЗ СКР, 2016, 4, с. 94. Ростов-на-Дону).

«Круг привлечённых источников, хронологические и географические рамки исследования, научная глубина поднимаемых вопросов и сделанных выводов свидетельствует о том, что Гурам Джотович не только кропотливый исследователь, но и специалист, способный написать масштабный труд, над которым обычно работают солидные коллективы научных центров. Исследование Гурама Гумба – это большой научный подвиг, подтверждающий идеалы братства, солидарности и гуманизма, носителями которых являются яркие представители кавказской цивилизации... Г.Д. Гумба является прекрасным продолжателем лучших традиций кавказоведения, заложенные ещё выдающимися абхазскими историками Г.Дзидзария и Ш.Инал-ипа...» (С.Х. Мусхаджиев, Адыгейский госуниверситет, Майкоп. https://www.face book.com/groups/454899054662681/).

Как отмечают ученые, «пройдет еще немало времени пока историческая наука Кавказа по достоинству оценит и впитает все то новое, что внесено Г.Д. Гумба как в фактическую, так и методическую составляющую истории кавказского мира в античное и раннесредневековое время» (Известия ВУЗ СКР, С. 95). Поэтому я, конечно, не берусь рассматривать все аспекты такого масштабного труда. Ограничусь только несколькими примерами того, какие важные изменения внес автор в устоявшуюся картину наших представлений о древней истории Кавказа.

Прежде всего Г. Гумба в своем исследовании практически впервые удалось выйти за рамки этноцентричной методологии, которая рассматривает этнокультурную историю того или иного народа Кавказа в отрыве от их включенности в региональные и мировые процессы, от чего, к сожалению, еще не свободны наши историки и в целом историческое кавказоведение. Автор в своем исследовании основывается на концепциях макроисторических парадигм, что позволяет ему вывести этноисторический процесс нахов (чеченцев и ингушей) в общее пространство кавказской и мировой цивилизационной истории, погружая его в сеть многообразных, сложных и противоречивых связей – отношений.

Следуя старой как мир истине: постижение соседа – есть познание себя, Г.Д. Гумба взялся за комплексное исследование древней истории чеченцев и ингушей и осуществил ее на широком фоне истории древних абхазов, адыгов, осетин, дагестанцев, грузин и армян. Основательная и широкая эрудиция автора в мировой кавказоведческой литературе по древней и средневековой истории народов Кавказа позволила ему по-новому осветить многие узловые проблемы древней истории указанных народов. При исследовании важнейших проблем, интересующих автора, он критически рассматривает взгляды ученых. Вместе с тем он в полной мере учитывает достижения современного научного кавказоведения, а также ценные фактические результаты известных кавказоведов. Но в то же время вскрывает несостоятельность и ошибочность общих концепций советской, особенно, грузинской историографии по самым различным проблемам научного кавказоведения.

Так, впервые в научной литературе мы имеем научно аргументированное суждение о времени и причинах появления древнегрузинских племен на Кавказе. На основе привлечения широкого круга первоисточников в книге воссоздается наиболее приближенный к исторической реальности процесс переселения древнегрузинских племен в центральные районы Кавказа и становления Картлийского царства. Переселение древнегрузинских племен на Кавказ, автор связывает с завоеванием Понтийским царством в конце IV – начале III в. до н.э. центральных районов Южного Кавказа, которые входили в состав нахского государственного объединения.

Именно после падения нахского государства в результате похода селевкидского царя Антиоха III Великого около 210 г. до н.э. на Южный Кавказ начинается освоение древнегрузинскими племенами долины р. Куры и начало становления собственно Картлийского царства. Таким образом, на основе убедительных научных аргументов развенчивается миф грузинской историографии о древнем грузинском (Картлийском) царстве. Как выясняется, Картли (позже Картлийское царство) в середине I тыс. до н.э. была населена в основном нахскими племенами и представляла собой часть древненахского государственного объединения Нахаматия (Нахчаматия).

Поднимаемые в монографии проблемы исследуются не только в конкретно-историческом, а что очень ценно, и общетеоретическом плане. Так, серьезным научным открытием Г.Д. Гумба представляется анализ проблемы возникновения и путей развития государственности у древних народов Кавказа. Автор убедительно доказывает ошибочность противопоставления родоплеменных и территориальных отношений и утверждения замены кровнородственных отношений территориальными в качестве одного из основных критериев государственности. Напротив, как обнаруживает автор, у многих древних народов родовые отношения, претерпев иной раз определенные, порой весьма существенные изменения и в той или иной степени интегрированные в структуру государственных отношений, не исчезли и не утратили своих функций не только в древнем и средневековом периодах, но продолжают существовать и по сей день, оказывая определенное влияние на отношения любого уровня, в том числе и на политику государства (Гумба Г.Д. Нахи... С. 437).

С этим теоретическим постулатом связана и мировоззренческая новация книги, которая позволяет рассматривать древнюю историю народов Кавказа не как объект, а как значительный субъект мировой истории и не как объект якобы мифических легенд, а как подлинно историческое явление. Так, в монографии убедительно доказывается, что возникновение древней государственности у нахов и у других древних народов Кавказа является результатом внутреннего социально-экономического, политического и культурного развития, а не привнесено извне.

Все это, с одной стороны, развенчивает грузинскую историографию, согласно которой все соседние с грузинами народы Кавказа развивались якобы под эгидой грузинской культуры и государственности; с другой стороны, разбивает концепцию советской историографии о том, что с древних времен до настоящего времени, будто вечно отсталым народам Кавказа государственность и передовую культуру привносили большие народы-империи, а сами они якобы не были способны к самостоятельному развитию. К сожалению, и некоторые наши историки все еще находятся в плену у этой антинаучной и реакционной концепции культурного расизма, утверждая, что народам Кавказа, в том числе и абхазам, государственность привнесена извне древними греками, римлянами и т.д. Поэтому, естественно, следует ожидать, что книга Г.Д. Гумба будет воспринята негативно как приверженцами культурного расизма, так и грузинскими историками.

Используемые в книге разнохарактерные источники подвергаются детальному критическому исследованию. При этом необходимо заметить, что Г.Д. Гумба задает этические образцы критического анализа. И в этом плане книга могла бы служить мастер-классом для аспирантов и докторантов и для вполне зрелых коллег.

В своей монографии Г.Д. Гумба сделал ряд интереснейших открытий и разрешил ряд сложных противоречивых положений исторического кавказоведения. Эти новые достижения существенно скорректируют историографию. Разумеется, многие утверждения и размышления автора способны настроить читателя на дискуссию, на уточнение позиции (в этом убеждает ее общий строй и характер развиваемой аргументации). Но и эта сторона дела сообщает книге особую ценность.

Словом, перед нами новый взгляд, который выводит наше представление о древней истории и культуре народов Кавказа на подлинно научную основу, лишенной политической конъюнктуры. Подтверждением сказанному служат и слова доцента Чеченского госуниверситета И. Исаева: «Скоро, таких как Гумба Гурам, искренних людей с высоким Иманом, станет больше среди всех народов, и они будут писать истинную историю – Историю нашу общую и Историю своих народов. Вот таких людей как Гумба Гурам люди услышат, а «околонаучных» провокаторов разоблачат».

Ермолай АДЖИНДЖАЛ

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: обществоАвтор: Ермолай АДЖИНДЖАЛ