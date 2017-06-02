ТЫ НЕ ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ, ЕСЛИ УДЕЛЯЕШЬ ЕГО ДРУГИМ

У него было трудное детство. Первые уроки в школе не досиживал до конца не потому что прогуливал, просто дома в многодетной семье ждала работа. Шла Великая Отечественная война. Мать одна билась с детьми, с хозяйством, с голодом. Когда Косте исполнилось 13 лет, она умерла, а через некоторое время и старшая сестра тоже. Пришлось все заботы мальчику взять на себя.

Помимо домашней работы, которую приходилось делать с утра до вечера, юный Костя проявлял интерес к лечебным процедурам, которые проводил сельский врач Пач Кварчия. Он лечил суставы, болезни костей, органов дыхания.

«Было очень интересно видеть, как после докторских микстур, перевязок больные чувствовали себя лучше. Это было похоже на волшебство. И я думал, вот бы мне стать таким», – вспоминает Константин Ануа. Сельский доктор в ответ на его мечтания советовал ему много читать, особенно изучать химию и биологию.

Ближе к окончанию школы у Кости Ануа появилось желание стать юристом. Но хорошие оценки по химии, биологии и воспоминания о сельском докторе окончательно убедили его поступить в медицинский институт в Тбилиси. Как вспоминает К.Ануа: «Было тяжело и несправедливо учить грузинский язык, в то время, как другие – местные, изучали латинскую терминологию. Но я поставил перед собой задачу, что несмотря на все препятствия и трудности стану доктором».

В 1958 году он получил диплом врача. Его сразу направили (если за тебя не похлопочут) в сельскую амбулаторию Грузии, где нужно было отработать три года. Пришлось «не подчиниться такой установке», и Константин Ануа уезжает со скандальной характеристикой в Сухум.

Приехал домой. Ему порекомендовали пойти к председателю Верховного Совета АССР Баграту Шинкуба. Приняв молодого врача, Шинкуба расспросил о всех подробностях учебы, распределения и посоветовал ему поехать в с.Члоу поработать по специальности. «В Сухум приедешь опытным врачом, – сказал Б.Шинкуба, – и обязательно проведи разъяснительную работу с сельчанами, чтобы они не поступили с тобой, как с предыдущим доктором». В те времена в Абхазии из-за обилия комаров была распространена малярия. Прежний доктор откуда-то из Грузии начал лечение, не объяснив толком от чего. Сельчане не сомневались, что малярию он привез с собой, и через некоторое время лекаря просто побили и выгнали. Потом оказалось, что его лечение не способствовало выздоровлению.

Константин Ануа вспоминает: «Когда я приехал в село, оказалось, что я первый доктор за время существования амбулатории, к которому крестьяне проявили интерес. Поговорил на абхазском языке с некоторыми сельчанами. Каково было удивление, когда с утра в лечебное заведение пришло все село. Кто-то руку сломал, у кого-то болят ноги, суставы, постоянный кашель и т.д. Всем оказывал помощь. Видимо, мои знания, объяснения на родном языке способствовали поднятию авторитета. Стали приходить даже женщины с беременностью. Многих я отправлял в Сухум, Очамчыру. «Никуда не поедем, – говорили они. – Ты доктор». Пришлось приспосабливаться, относиться ко всему с еще большей ответственностью и найти человека на должность акушерки.

Через некоторое время женщины стали приходить из сел Тхина, Отап и рассказывать мне, что здесь, в Члоу, появился «доктор-волшебник». Вскоре у нас появилось гинекологическое кресло. Администрация села выделила дополнительный кабинет. Баграт Васильевич Шинкуба оказался прав: опыт доктора я в селе Члоу приобрел огромный».

В 1961 году Константин Ануа приехал в Сухум и устроился работать в «скорую помощь». Совмещал работу в инфекционной больнице с работой в медицинском пункте школы-интерната. Члоуская практика помогала со всеми работами в этих медучреждениях справляться на «отлично».

К.Ануа говорит: «Захотелось вернуться к давней мечте – хирургии. Тогда сильным специалистом в Абхазии был хирург Г. Эмухвари. Он был врачом от Бога. Видя мою заинтересованность, он на каждую операцию брал меня ассистентом. К нему приезжали коллеги и ученики со всего СССР посмотреть, проконсультироваться, перенять опыт. Даже были такие, как главный хирург Советской армии.

В 1967 году К.Ануа переходит работать в область психиатрии, где и трудится по сегодняшний день. Врач всегда является хорошим и авторитетным, если он не боится подготавливать будущих специалистов, особенно из числа молодых. У Константина Ануа этот список большой.

После Отечественной войны народа Абхазии, имея жизненный, профессиональный опыт, он практически с нуля восстанавливает лечебное заведение, которому отдал все знания и силы.

По стопам своего отца и дедушки пошли дочь Ирма Ануа и внучка.

В этом году Константину Ануа исполняется 85 лет.

На вопрос, сколько еще хочется пожить, доктор ответил: «Бог и так мне много уделил внимания».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА