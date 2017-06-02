СВЕТ ЛЮБВИ НАНУЛИ

Рассветало. За окном уже слышалось пение птиц. Занималась заря. Природа медленно пробуждалась ото сна. А Нанули давно хлопотала по хозяйству. С пяти часов она на ногах. Прибрала в доме, приготовила завтрак, затем вышла во двор. Надо ведь корову подоить, покормить и ее и быков, кур, индюшек. Словом, хлопот немало. Но для Нанули эта работа не в тягость. Она любит эту обычную повседневную сельскую жизнь с ее нелегкими заботами, любит трудиться на земле, ухаживать за огородом и цитрусовыми насаждениями, фруктовым садом. Она уверена, чем больше любви и заботы отдашь, тем больше получишь. Все вокруг чувствует как добрую, хорошую, так и негативную энергетику, так что человек должен своим поведением, мыслями, расположением духа не разрушать, а созидать. Все зависит от тебя, от твоего отношения к жизни, оттого, насколько ты чувствуешь себя счастливым, считает Нанули. Надо уметь принимать удары судьбы, как бы ни было тяжело и идти дальше. Нелегко ей было пережить смерть мужа Всеволода Кукуновича Агрба, но ради детей она держалась. Кристина, Кама, Алхас. Вместе с мужем они вырастили их достойными людьми, дали образование. Кристина замужем, имеет дочь Наалу, которой полтора года. От первого брака у Всеволода Кукуновича есть дочь Илона. И ее успехам радуется Нанули.

Жизнь Нанули протекает не только у домашнего очага. Завершив домашние дела, каждое утро она спешит в Шицкуарскую среднюю школу. Она в этой школе является заместителем директора по учебно-воспитательной работе и пользуется большим уважением сельчан. И самое главное – ее любят дети. Это чувствуется по тому, как они обращаются к ней и даже как смотрят на нее. Обаятельная, всегда доброжелательная, Нанули Константиновна умеет найти подход к каждому ученику. Коллеги считают, что быть учителем – это ее настоящее призвание. Директор школы Ева Рушевна Авидзба отмечает: «Наша Нанули Константиновна преподает в начальных классах и руководит методическим объединением начальных классов. Кроме того, на ней вся учебно-воспитательная работа школы. Это очень опытный и творческий преподаватель».

Нанули Цугба родилась и выросла в селе Аацы Гудаутского района. Окончив школу, поступила в Сухумский педагогический институт и закончила учебу с отличием. В разное время работала учительницей в Аацинской школе, Гудаутской пятой средней школе, секретарем в сельском совете. В 1985 году вышла замуж в село Нижняя Эшера Сухумского района.

– В Шицкуарскую среднюю школу я пришла в 1994 году, – рассказывает Нанули Константиновна, – по просьбе Юлии Андреевны Тыркба, с которой мы дружили. В то время и до последних дней своей жизни (Юлия умерла в прошлом году) она была директором. Я не смогла ей отказать, пришла и осталась навсегда. Главная наша задача была – сохранить школу. После войны почти два года мы не получали зарплату, потом зарплата была мизерная. Юлия Андреевна находила педагогов, которые приезжали сюда издалека, и мы, сельские педагоги, чтобы сохранить школу отказались в пользу городских от своей зарплаты. Выживали за счет своего хозяйства. Впрочем, и сейчас это наш основной источник дохода. Правда, теперь и зарплата больше, а я и пенсию уже получаю. Я хочу сказать, что особых добрых слов заслуживает Юлия Андреевна. Всю свою душу, всю свою энергию, любовь она отдавала школе. Она призывала нас поднимать школу сообща, говорила, что это очаг культуры на селе и надо сделать все для того, чтобы он не погас, чтобы село жило и развивалось. Так мы сохранили школу».

Нанули Константиновна рассказывает увлеченно, даже вдохновенно, чувствуется, как ей дорого все, что связано с этой школой, селом. С особой гордостью и любовью она вспоминает своих учеников: «В школе послевоенный период был очень тяжелый, но особо трудных детей никогда не было. Они стали достойными людьми, получили образование, создали семьи, есть многодетные. Среди наших выпускников – врачи, экономисты, историки. Мы всегда радуемся их достижениям. Словом, будущее у нас хорошее».

Нанули Константиновна сказала, что особо трудных детей в школе никогда не было. И я понимаю почему. Если детям уделяется достаточно внимания и дома, и в школе, если они постоянно чувствуют любовь и заботу, участвуют в различных интересных мероприятиях, если их с малолетства приучают к труду, таких проблем быть не должно. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. А здесь сеют красивое, доброе, вечное. На мой взгляд, немаловажным фактором в воспитании детей является то, что они ухаживают за самым священным местом в селе, где стоит стела погибшим в 1941 – 1945 годах в Великой Отечественной войне, где вспоминают и погибших в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-93 годах, приносят сюда цветы и венки.

Профессия учителя, безусловно, очень трудная, но и благородная. И Нанули Константиновна не жалеет, что осталась работать в школе.

Насыщенный хлопотами и проблемами день перейдет в вечер, затем ночь. Все затихнет в селе, погаснут огни. А она вновь допоздна засидится за школьными тетрадками. Впереди новый день...

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ