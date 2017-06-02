В АРСЕНАЛЕ ЖЕНЩИНЫ КУДА БОЛЬШЕ СРЕДСТВ, ЧЕМ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ…

Продолжаем разговор

В газете «РА» в №№ 35 и 37 читатели познакомились с мужской оценкой ситуации, связанной с тенденцией к вытеснению женщин из властных структур. Именно с тенденцией, потому что женщины, хоть и чувствуют, что мужчины плотнее смыкают ряды и не стремятся пропускать их – и в Парламент, и к руководству в государственных структурах и учреждениях. Да и в бизнесе, тем не менее позиций своих не сдают.

Сегодня мы предоставляем слово женщинам. Двум женщинам. На вопросы редакции отвечают секретарь Общественной палаты РА Нателла Акаба и министр культуры и историко-культурного наследия РА Эльвира Арсалия.

– Женщина в абхазском обществе всегда пользовалась уважением. Однако именно сегодня, казалось бы, в XXI веке (!), когда мир стонет от феминизации и других приветствуемых Европой явлений, у нас происходит все наоборот. В Парламент избрана всего одна женщина, Парламент мужским единогласием принимает поправку к Закону «О здравоохранении», даже не удосужившись поинтересоваться уровнем жизни большинства женщин в своей стране, политологи призывают вводить квоты для «русских» и «женщин»… и т.п. Не кажется ли вам, что подобная тенденция – тревожный сигнал? Даже во время выборов имело место некое странное отношение – голосовали по принципу: мужчина – да, женщина – нет! В чем кроются, на ваш взгляд, корни этого явления? Может быть, причина тут совсем не в гендерном вопросе, а в том, что мужчинам самим «тесно» в очереди на государственный Олимп, к министерским креслам?

Эльвира Арсалия: Сама тема разговора напомнила мне великолепную выставку, которая проходила несколько лет назад в Москве. Она называлась «Женщины Кавказа». Время не стерло впечатления, пережитых эмоций – образы, лица, и за каждым – интересная судьба и в качестве сопровождения – яркий иллюстративный рассказ. Это была прекрасная идея, добротно, профессионально реализованная, которая позволила раскрыть и подчеркнуть особую роль женщины на Кавказе – причем, на протяжении столетий…

На мой взгляд, ситуация в Абхазии не так уж драматична. Конечно, в целом, когда мы дискутируем на эту тему, выявляется очень много «да» и «нет», «за» и «против», впрочем, как и в самой жизни. Женщины у нас представлены во всех властных структурах, во всех ветвях власти. Впрочем, почему в истории – в XVI, XVII, XVIII веках – выдающиеся философы, архитекторы, писатели, художники – в основном мужчины, а женщин очень мало? Может показаться, что их и нет вовсе. Тем не менее это не так. Женщины были и среди видных государственных деятелей разных стран, и в мире искусства. И, вспомните, в те времена быть заметной для женщины было равносильно вызову обществу. И тем не менее общество мирилось с этим явлением. А уж если мы возьмем вторую половину XIX и весь XX век, то это и вовсе время прорыва: ярких женщин, проявивших себя в искусстве, культуре, моде, очень и очень много. Ими восхищаются, их превозносят. И, не побоюсь предположить – им завидуют. И мужчины в том числе.

Что касается моего окружения, то женщины составляют 70 процентов от числа сотрудников Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Среди руководителей подведомственных организаций – женщин половина. И мои коллеги-женщины не уступают представителям сильного пола, потому что мы умеем проявлять волю, мы терпеливы, работоспособны, мы любознательны – так что для женщин характерно эффективное управление.

А если говорить о выборах в Парламент РА, то я еще в процессе подготовки к ним поймала себя на весьма интересном наблюдении. Не мужчины являются самыми категоричными противниками женщин и выступают против их выдвижения, а сами женщины, увы. Возможно, женщины более консервативны, а может, есть другие причины, которые я пока не могу определить. Да и что говорить, сами же женщины предпочитают в качестве руководителя… мужчину, к коллегам-мужчинам женщины относятся лояльнее.

Тем не менее фактор, существенно сдерживающий продвижение женщин по служебной лестнице и ее политическое влияние, существует. И сформулировать его можно так: в нашей стране это устойчивое сохранение социально-культурных традиций и стереотипов.

Нателла Акаба: Ответить на эти вопросы совсем непросто, необходим серьезный анализ социально-политической ситуации в современной Абхазии. Я согласна с тем, что неуклонное снижение уровня женского представительства во власти и особенно в Парламенте – это тревожный сигнал, свидетельство того, что мы движемся не в направлении строительства демократического общества, а в какую-то другую сторону, т.к. полноценной демократии не может быть без равенства полов. Что касается вышеупомянутой поправки к Закону «О здравоохранении», принятой без серьезного экспертного анализа и общественного обсуждения – это одно из проявлений непрофессионального подхода к решению острых социальных проблем.

– Как вам кажется, не пора ли Абхазии хотя бы в гендерном вопросе продемонстрировать свою зрелость? Может быть, именно профессионализм, толерантность (в значении женская дипломатичность) позволят женщинам добиваться большего на тех государственных постах, на которых, как продемонстрировала жизнь, бессильны мужчины?

Эльвира Арсалия: Культура – это не только концерты, театральные премьеры и презентации, это решение множества повседневных и зачастую рутинных вопросов. Часть из них остается, что называется, за кадром, и принимать решения непросто, особенно, когда речь идет о памятниках культуры. Много споров и конфликтов, но, это тоже часть работы. Деятельность работников культуры и искусства в целом можно сравнить с айсбергом. На поверхности видна лишь небольшая его часть. И в том, что мы успешно справляемся с таким ворохом вопросов, – заслуга моих коллег. Над каждым проектом работаем вместе. Прежде всего, мы – команда единомышленников.

Назначение нового руководителя – это всегда ответственность, ответственность за назначенное лицо и за собственное решение. Так, в прошлом году мы взяли на себя ответственность за будущее Русского государственного театра драмы, а сегодня мы – также все вместе – разделяем с РУСДРАМОМ успех. Театр развивается стремительно и эффективно, продолжается 36 сезон, один премьерный спектакль сменяет другой… Конечно, мы видим в этом заслугу нового руководителя: Ираклий Хинтба – спокойно, без потрясений выстроил новую стратегию развития театра, и, сохранив коллектив, вдохнул в него новую жизнь. Ираклий – прекрасно знает театр как таковой, и он смелый человек, владеющий стратегическим и тактическим мышлением. Мир сцены удивительный, однако работа репертуарного театра требует колоссальных усилий – серьезной управленческой работы, повседневного решения задач самого разного направления. И это предъявляет к современному театральному менеджменту особые и очень жесткие – требования.

Нателла Акаба: Я убеждена, что присутствие женщин во власти, включая законодательную, совершенно необходимо, так как женщины, как правило, гораздо более чувствительны к социальной несправедливости, проявлениям неравенства, нарушениям прав человека. Мы ясно понимаем, что надо сделать, чтобы улучшить демографическую ситуацию, помочь многодетным семьям. На мой взгляд, если бы в Парламенте было больше женщин и женское мнение не игнорировалось бы мужчинами, наше общество смогло бы преодолеть раскол, было бы гораздо больше шансов найти компромиссные решения по самым острым вопросам. Мировой опыт свидетельствует: лучшие медиаторы – это женщины, которые могут быть беспристрастными посредниками при разрешении острых конфликтных ситуаций.

Юлия СОЛОВЬЕВА

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА