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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НА ВОЕННОЙ БАЗЕ
В Международный день защиты детей на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Александр Романчук дал старт празднику для детей.
Основными участниками программы состязательных и развлекательных конкурсов стали более 200 детей из России и Абхазии, а зрителями и болельщиками – их родственники. Всего на празднике присутствовало около 1 тыс. человек.
В мероприятии участвовали аниматоры, клоуны и герои мультфильмов, а также были показаны шоу мыльных пузырей, абхазские и осетинские танцы, концертные выступления детских ансамблей, военного оркестра и военнослужащих базы с вокальными произведениями. Российские и абхазские детские художественные коллективы продемонстрировали сценки из сказок, акробатические номера и другие юмористические постановки.
Праздничные мероприятия для детей были организованы командованием и женсоветом военной базы, представителями общественных организаций и различных творческих коллективов России и Абхазии.
Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник
Номер: 56
Выпуск: 3517
Рубрика: общество
Автор: Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник