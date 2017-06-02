ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НА ВОЕННОЙ БАЗЕ

В Международный день защиты детей на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Александр Романчук дал старт празднику для детей.

Основными участниками программы состязательных и развлекательных конкурсов стали более 200 детей из России и Абхазии, а зрителями и болельщиками – их родственники. Всего на празднике присутствовало около 1 тыс. человек.

В мероприятии участвовали аниматоры, клоуны и герои мультфильмов, а также были показаны шоу мыльных пузырей, абхазские и осетинские танцы, концертные выступления детских ансамблей, военного оркестра и военнослужащих базы с вокальными произведениями. Российские и абхазские детские художественные коллективы продемонстрировали сценки из сказок, акробатические номера и другие юмористические постановки.

Праздничные мероприятия для детей были организованы командованием и женсоветом военной базы, представителями общественных организаций и различных творческих коллективов России и Абхазии.

Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: обществоАвтор: Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник