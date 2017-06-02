ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ АРДЗИНБА

Вот и еще один день рождения Владислава Ардзинба (14 мая 2017 г.) мы отметили без него. Время неумолимо идет, наматывая год за годом…

Эпоха Ардзинба – не только годы его деятельности, годы войны и мира, но и память наша о нем.

Прошло семь лет без него, а памятных мест, отмеченных историей, и жителями в столице нет.

Здание СОИ в 60-е годы – новый корпус Сухумского государственного педагогического института им. М.Горького, где располагался ряд факультетов, в том числе и исторический. Можно было бы на фасаде здания разместить мемориальную доску: «В этом здании в 1962 – 1966 гг. учился и окончил исторический факультет с отличием Первый Президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба».

Пусть для некоторых это «местечковый» институт, но это наша альма-матер, это первые шаги в большую науку, в большую жизнь… Надеюсь, что эту идею поддержит и ректор АГУ, академик А.Гварамия и ректор СОИ В.Кварчия.

В здание АбИГИ им. Д.Гулиа в послевоенные годы располагался Верховный совет Республики Абхазия, где работал Председатель ВС, позже – Первый Президент свободной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. Разместить на фасаде здания мемориальную доску – долг Академии наук Абхазии. Состояние здания АбИГИ требует ремонта. Наверное, президент АНА З.Джапуа примет самое активное участие в решении этой проблемы.

Здание на набережной Махаджиров… Был Абхазский обком КП Грузии, здесь работал Первый Президент Республики Абхазия. Нельзя ли отметить и это место мемориальной доской? Мне думается, сколько бы ни работало в будущем президентов, их достоинство не будет умалять мемориальная доска на здании.

Таковы мои некоторые мысли вслух в месяц май – месяц Великой Победы 1945 года, месяц Владислава.

Нас – его современников, остается все меньше.

Разумеется, все это должно согласовываться с Городским Собранием г.Сухума, с Администрацией столицы.

Очень важно узнать мнение по этому предложению от ученых, от руководителей вузов, администраций Президента и столицы Республики Абхазия.

Раиса ПОГОРЕЛАЯ, выпускница исторического факультета Сухумского госпединститута 1966 года

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: обществоАвтор: Раиса ПОГОРЕЛАЯ, выпускница исторического факультета Сухумского госпединститута 1966 года