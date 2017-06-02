РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»: О ПРОБЛЕМАХ, ИНКАССО И АМНИСТИИ

Президент РА Рауль Хаджимба провёл встречу с гендиректором РУП «Черноморэнерго» Асланом Басария, на которой обсуждались проблемы республиканской энергетической отрасли. Глава государства интересовался состоянием электросетей и оплатой за электроэнергию.

Аслан Басария отметил, что финансирование отрасли за счет российской инвестиционной программы позволило устранить много неисправностей и заменить оборудование на подстанциях и в распределительных сетях, а также провести 220 км новых воздушно-кабельных линий. Гендиректор сообщил также, что несмотря на то что увеличилась собираемость средств за пользование электроэнергией, в республике ещё много должников. Поэтому энергетическая комиссия при Кабинете Министров приняла решение инициировать принятие закона о выставлении инкассо предприятиям-должникам. Кроме того, стоит вопрос о нормировании подачи электроэнергии абонентам, у которых дома отсутствуют приборы учета. Этими вопросами будут заниматься районные энергетические комиссии.

Рауль Хаджимба напомнил Басария о так называемой амнистии физических лиц, т.е. списании с них задолженностей за пользование электроэнергией в прошлые годы.

– Из года в год мы обсуждаем этот вопрос, однако это не означает, что вся задолженность будет списана, – сказал глава государства. – Что касается незаконных подсоединений к сетям электроэнергии, то они напрямую связаны с незаконным строительством. Здесь нужен комплекс мер, в том числе предпринимаемых со стороны администраций районов. Для решения всех поставленных задач нужно поработать над мерами административного воздействия на неплательщиков.

Президент пообещал оказывать финансовую помощь со стороны государства в решении проблем в энергетической отрасли и выразил надежду на то, что в ближайшие годы она будет приведена в порядок.

Аслан Басария проинформировал Президента, что РУП разработало схему развития энергетики до 2026 года. В ближайшее время планируется строительство дополнительных линий электропередач, поскольку при проведении ремонтных работ на отдельных участках зачастую приходится обесточивать всю республику.

Рауль Хаджимба отметил необходимость подготовки энергосистемы Абхазии к предстоящему ремонту ИнгурГЭС.

– В этот период государству придется оплачивать получение российской электроэнергии. Это уже будут не 550 млн рублей, как было нынешней зимой, а очень серьезные средства, – подчеркнул Президент.

Р.БАРГАНДЖИЯ

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ