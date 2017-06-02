Говорить на абхазском и помогать осваивать его тем, кто не владеет, – вот первоочередная задача

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на совещании с участием министров, а также глав городов и районов Абхазии обсудил вопросы организации курсов по изучению государственного языка для госслужащих.

Речь шла о реализации Распоряжения о расширении сети курсов по изучению государственного языка для госслужащих, которое Р.Хаджимба отдал 2 мая 2017 года. Согласно Распоряжению, организовать курсы по изучению абхазского языка для работников государственных органов и учреждений, а также провести соответствующую подготовительную работу в городах и районах Абхазии должен Государственный комитет РА по государственной языковой политике.

Открывая совещание, глава государства подчеркнул: «Необходимо выполнить все пункты Распоряжения. Это способствует поднятию статуса нашего государства. Хотя эти вопросы невозможно решить за один день, мы должны начать работу сегодня. Иначе оставим абхазское государство без будущего».

По словам главы государства, организация курсов – это первые шаги на пути сохранения и развития языка: «Если мы хотим построить абхазское государство, то должны поднять статус языка. Все наши структуры должны работать на абхазском языке. У нас есть такая возможность», – подчеркнул Хаджимба.

В свою очередь Премьер-министр Беслан Барциц проинформировал, что до конца текущего года планируется перевести всю деятельность Кабинета Министров на абхазский язык. «Для поднятия статуса языка необходимо его использование. Если язык не будет в обиходе, то никакие программы не помогут», – уточнил Барциц.

При этом министр образования Адгур Какоба сообщил, что уже обращался к руководителям министерств и ведомств с просьбой предоставить списки госслужащих, не владеющих абхазским языком, с указанием их профессий, что может стать полезным подспорьем в организации обучающих курсов. По словам министра, особо важен вопрос подготовки преподавателей таких курсов. К этой работе, по мнению министра, необходимо привлечь лучших выпускников кафедры абхазского языка и литературы АГУ. Кроме того, как отметил Какоба, нужна государственная поддержка в таком деле, как издание методических пособий и учебников.

Главы городов и районов на совещании отчитались об организации курсов по изучению абхазского языка. Так, глава Администрации Гагрского района Заур Бганба сообщил, что уже приобретаются необходимые технические средства для перевода делопроизводства на абхазский язык. «Для сотрудников, не владеющих абхазским языком, мы откроем курсы изучения государственного языка», – сказал Бганба.

Кроме того, согласно распоряжению Президента, в организации курсов Министерство образования и науки РА должно оказывать необходимую организационно-методическую помощь Государственному комитету РА по государственной языковой политике. Контроль за исполнением распоряжения возложен на советника Президента Владимира Зантария.

При этом Зантария отметил: «В Администрации Президента были организованы курсы по изучению языка, которые провели очень плодотворную работу. Мы должны переводить делопроизводство на абхазский язык. Если заявление написано на абхазском языке, то и отвечать на него нужно на абхазском».

Помощник Президента по вопросам государственной языковой политики Тали Джапуа подчеркнула, что Закон «О государственном языке» уже вступил в силу, но не исполняется.

– Есть сложности в переводе делопроизводства на абхазский язык. Мы не подготовились к этому. Задача Комитета – разработать образцы документов по делопроизводству на абхазском языке, издать терминологические словари. Курсы нужны для того, чтобы чиновники могли прочесть и понять документ, – пояснила Джапуа.

Подводя итоги, Рауль Хаджимба подчеркнул, что успех дела зависит от взаимодействия всех государственных структур.

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс