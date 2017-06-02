РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ИНВЕСТОР ПРИДЕТ ТУДА, ГДЕ ЕСТЬ СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Рабочая поездка Президента РА в Очамчырский район

(Окончание. Начало в № 55)

КЫНДЫГ

В селе Кындыге Президент осмотрел тепличный комбинат, который находится на стадии завершения монтажных работ, рыбное хозяйство и завод по очистке и фасовке меда.

Директор ООО «Кындыг-Агро» Алик Когония рассказал участникам поездки, что строительство теплиц площадью в четыре гектара планируется завершить в августе текущего года. Под помидоры будет отведено три гектара, под огурцы – один. Он также сообщил, что сорта овощей для посадки выберут специалисты из Израиля и России, которые должны на днях приехать в Абхазию. Использование для обогрева теплиц термальных источников, которых немало в селе, позволит заметно сократить себестоимость выращиваемых овощей. В год планируется выращивать до двух тысяч тонн тепличной продукции.

Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал, что общий объем инвестиций в тепличный комплекс составляет до 400 миллионов рублей, из которых 250 миллионов – кредитные средства, предоставленные московским «Инвестиционным агентством».

В кындыгском рыбном хозяйстве ООО «Аквафуд» будут разводить форель, осетров и карпов. Данный объект строится по программе кредитования малого и среднего бизнеса в РА. Заместитель министра сельского хозяйства Артуш Сарибекян сообщил гостям, что рыбное хозяйство будет запущено осенью. 11 прудов будут отданы под разведение осетра, а два – под форель, а уже к началу лета следующего года можно рассчитывать на товарную продукцию. В планах предприятия и создание инкубационного цеха на 500 тысяч мальков рыб.

В течение двух месяцев будет запущен завод по очистке и фасовке меда. Оборудование завода было завезено ещё в 2011 году. Планировалось построить завод в Гулрыпшском районе. Однако сегодня он получил прописку в селе Кындыге. При заводе будет и своя лаборатория по анализу качества меда.

Как сообщил Президенту директор завода Даур Тугуш, на заводе планируется открыть 15 рабочих мест.

– Это лучшее итальянское оборудование по очистке и фасовке мёда впервые установлено в Абхазии, – сказал Д.Тугуш. – Мы надеемся, что проблем с реализацией меда у нас не будет. Нам осталось установить аппарат для наклеивания этикеток и водонагревательный бак. Мощность производства – до 400 килограммов в час. На первом этапе планируем произвести до 130 тонн продукции.

Министр сельского хозяйства Даур Тарба уточнил, что данный проект осуществляется за счет средств Минсельхоза РА.

– Мы закончили подготовку сметы, – пояснил Д.Тарба. – Проектно-сметная документация направляется в понедельник на экспертизу. 100% финансирования данного объекта идет по линии Минсельхоза. У нас на счету имеются средства на завершение строительства и установку оборудования на данном объекте. Строительство объекта обходится в 19 млн 970 тысяч рублей. Оборудование стоимостью в 304 970 евро ранее уже было приобретено в Италии.

АРАДУ

Президент осмотрел еще один объект, построенный в рамках программы кредитования, проводимой Минэкономики РА совместно с «Инвестиционным агентством» Москвы и при содействии Администрации Президента РФ (на реализацию программы предусмотрено 1,2 млрд рублей), расположенный в селе Араду завод по производству джемов. В небольшом цехе завода работники в белых халатах аккуратно упаковывали и складывали ровными рядами готовую продукцию. Баночки ёмкостью в 300 г упаковывались в небольшие ящички с надписью абхазского бренда. Здесь производят джемы из мандаринов, апельсинов, лимонов, грейпфрутов и клубники. Все сырье предприниматели закупают в близлежащих селах, клубнику – в адзюбжском тепличном комбинате. Участники поездки с удовольствием провели дегустацию сладкой продукции, которая уже через неделю появится на прилавках магазинов Абхазии. Директор завода Ираклий Буава надеется, что джемы, произведенные в Абхазии, найдут своих покупателей и в России.

– Мы ведем переговоры с российскими торговыми объектами сетей «Магнит», «Перекресток» и «Азбука вкуса», – проинформировал Президента И.Буава. – Однако «Азбука вкуса» хочет продавать производимые у нас джемы под своим брендом. Мы находимся на стадии заключения договоров, и если все будет нормально, в течение месяца мы начнем отгрузку своей продукции.

Министр экономики сообщил журналистам, что общий объем инвестиций в проект составляет 75 миллионов рублей, из которых 58 миллионов – кредитные средства. На заводе планируется производить до 2,5 миллиона банок в год.

ОЧАМЧЫРА

Президент также осмотрел цех по переработке кукурузы и производству кукурузной крупы и муки. Объект функционирует на Очамчырском комбикормовом заводе и финансируется за счет средств Минсельхоза республики.

Директор предприятия Борис Кортава показал участникам поездки новое оборудование, которое производит кукурузную крупу и муку различного помола. Она не нуждается в дальнейшей очистке и по сравнению с завозимой в Абхазию российской мукой имеет ряд преимуществ во вкусовых качествах.

Рауль Хаджимба осмотрел в Очамчыре также два завода по переработке рыбы и новый причал в порту, введенный в эксплуатацию в текущем году. Генеральный директор Абхазского морского пароходства Даур Ардзинба проинформировал главу государства о том, что новый причал позволяет увеличить мощность Очамчырского порта в два раза. В дальнейшем его планируется использовать для погрузки инертных материалов и контейнерных перевозок.

– В данный момент причал обеспечивает отгрузку угля из Ткуарчала и транзит через Абхазию, – рассказал Д.Ардзинба. – Прорабатывается вопрос о механизации причала. В течение полугода современная техника здесь будет обеспечивать перегрузку.

Подводя итоги поездки, Президент Р. Хаджимба сказал:

– Самое главное, что район оживает благодаря возможностям, имеющимся у государства, и кредитам, предоставляемым «Инвестиционным агентством». Есть и инвесторы из других государств. Мы будем способствовать этому процессу. Продукцию можно производить в немереных количествах. Самое главное – донести ее до потребителя. Внутренний рынок можно насытить нашими продуктами, и это важно. Но не менее важно выйти на внешний рынок. А это очень сложно в условиях жесткой конкуренции, поэтому мы должны основной акцент сделать на производстве экологически чистой продукции.

Глава государства особо отметил, что нагрузка, ложившаяся ранее на предпринимателей в вопросе подготовки продукции к вывозу, перейдет на государство.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ