Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия»

За многолетний труд, высокий профессионализм, вклад в становление и развитие библиотечного дела в Республике Абхазия почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено: директору Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Борису Чолария, директору Централизованной библиотечной системы Сухумского района Зинаиде Сабекия, заведующей отделом комплектования и обработки Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Ламаре Цвижба, заведующей отделом национальной литературы Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Ламзире Шинкуба, главному библиотекарю отделения обслуживания с сектором периодики Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Саиде Ласурия.

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА