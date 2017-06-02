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02.06.2017
Номер: 56
Выпуск: 3517
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия»
За многолетний труд, высокий профессионализм, вклад в становление и развитие библиотечного дела в Республике Абхазия почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено: директору Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Борису Чолария, директору Централизованной библиотечной системы Сухумского района Зинаиде Сабекия, заведующей отделом комплектования и обработки Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Ламаре Цвижба, заведующей отделом национальной литературы Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Ламзире Шинкуба, главному библиотекарю отделения обслуживания с сектором периодики Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Саиде Ласурия.
Номер: 56
Выпуск: 3517
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА