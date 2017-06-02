СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА

В соответствии с Соглашением об общественно-политической стабильности, подписанным 19 декабря 2016 года Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба и Блоком оппозиционных сил, в среду, 31 мая, Президент Рауль Хаджимба по ранее представленному предложению Блока оппозиционных сил направил в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия предложение об избрании судьей Конституционного суда Республики Абхазия Сафарбея Миканба.

В феврале 2017 года Президент внес на рассмотрение Парламента кандидатуры на должности судей, представленные Блоком оппозиционных сил. Одна кандидатура была избрана судьей, другая 30 мая возвращена Парламентом по причине несоответствия установленным критериям.

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: политикаАвтор: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА