ПАТРИОТ

Гражданин Республики Абхазия

Сенер Гогуа – потомок абхазских махаджиров из Турции, ставший известным политиком и предпринимателем в новейшей истории Абхазии, сегодня возглавляет Международный фонд «Апсны». Его жизнь связана с двумя странами: Турцией, в которой он родился в 1971 году, и Абхазией – его исторической Родиной, на которую он приехал, когда ему исполнилось 20 лет. С раннего детства Сенера воспитывали в абхазских традициях, прививая ему любовь к абхазской земле, народу, истории, культуре и языку. Несмотря на то, что его семья жила вдали от Родины, в ней не были утрачены абхазские моральные и нравственные ценности. Так зародилась самая главная мечта Сенера – мечта жить на своей исторической Родине.

– И лишь в 1991 году мне выпала такая возможность, – вспоминает Сенер Гогуа. – Судьба привела меня в хореографический ансамбль «Кавказ», который создал в Турции известный абхазский хореограф Кандид Тарба. Я стал заниматься танцами, хоть и не особо любил это дело. Однако я понимал, что этот ансамбль со временем должен был гастролировать в Абхазии, поэтому прикладывал все усилия, чтобы выехать с ансамблем на гастроли. И вот наступил тот великий момент, которого я так долго ждал: до отъезда на Родину оставалась неделя. Но неожиданно заболела моя мама, и я не уехал. Мама умерла через несколько дней. На этот раз мечте моей не суждено было сбыться. Но я не терял надежды вернуться в Абхазию. И я это сделал. Стало известно, что Абхазский государственный университет набирает абитуриентов из Турции, и я прошел этот отбор. С этого момента и началось мое знакомство с Апсны. Это прекрасно, когда мечта воплощается в реальность. Но счастье было недолгим. Моё знакомство с Абхазией было очернено Отечественной войной народа Абхазии 1992-93 годов. В июле 1992 года я окончил первый курс и отправился в Турцию на каникулы. А в августе в Абхазию вероломно вторглись войска Грузии. Услышав об этом, я стал собираться в путь. Уже через пару дней с группой добровольцев из Турции я отправился в Абхазию. Наш отряд был задействован во многих операциях, мы вместе отстаивали нашу независимость. И у нас получилось. Абхазия выиграла в войне за право называться свободным государством.

Однако нелегко пришлось турецким репатриантам, они справлялись с трудностями и в послевоенный период. Было страшно и обидно жить в блокаде. Но обратной дороги не было. Нужно было идти дальше, строить независимое государство, вставать на ноги.

В 1994 году Сенер Гогуа стал работать заместителем главы Администрации города Гагры, где занимался вопросами репатриации. Там он со своими соратниками старался решать проблемы возвращения соотечественников на Родину. Когда в 1995 году в городе Гагре открылся «Башаран-колледж», Сенер был одним из учредителей этого совместного абхазо-турецкого проекта и советником директора колледжа. Обучение было бесплатным, а система преподавания отвечала международным стандартам образования.

В Гагре Сенер Гогуа женился. Там же родились старший сын Аслан и дочь Элиф. Однако судьба постоянно вносила коррективы в жизнь его семьи. Следующим этапом стал переезд в Сухум.

– В этом городе я и открыл свою первую компанию, которая занималась экспортом и импортом товаров в Турцию, и назвал её в честь дочки «Элиф». В то нелегкое время наладить торговлю с Турцией поручил репатриантам Владислав Григорьевич Ардзинба, и я горжусь по сей день, что его поручение мы выполнили. В ходе работы возникали и некоторые трудности, ведь морское сообщение с Турцией не было налажено на должном уровне. А через пару лет в Абхазии была создана Торгово-промышленная палата. Я был назначен её представителем в Турции. Сотрудничество между ТПП Абхазии и Турецкой республикой потихоньку налаживалось, были сделаны первые шаги по укреплению экономических связей между предпринимателями двух стран. Затем для поддержки и взаимодействия между турецкими и местными предпринимателями был создан Деловой Совет Абхазия – Турция. Совет занимался и трудоустройством репатриантов. Их нужно было заинтересовать возможностью возвращения на Родину.

Трудно проходила адаптация репатриантов в Абхазии. Ведь это другая религия, взгляды и, конечно же, язык. Сейчас я свободно владею абхазским языком, но, к сожалению, не все репатрианты говорят на родном языке. Я приехал в Абхазию, не зная ни слова ни по-абхазски, ни по-русски. Но у меня было огромное желание изучить эти языки. И спустя два года я уже свободно говорил на родном абхазском языке. Комитетом по репатриации были организованны курсы абхазского языка, сейчас это основной ресурс по изучению языка для репатриантов. Ведь возвращаясь на Родину, репатрианты становятся ее неотъемлемой частью. С самого детства я мечтал стать одним целым со своей страной. И моя мечта сбылась.

Много лет Сенер Гогуа работал и вице-президентом ТПП Абхазии. В 2007 году он был избран депутатом Парламента Абхазии и стал заниматься серьёзной государственной деятельностью по налаживанию связей с абхазской диаспорой Турции в различных сферах её деятельности. Он возглавил парламентский комитет по связям с соотечественниками. Выбор пал на него неслучайно. В то время он уже был ярким представителем репатриантов из Турции, владел абхазским, русским и английским языками, а также имел большой опыт и связи как с абхазскими, так и с турецкими бизнесменами. В то время сотрудничество непризнанной Абхазии с Турцией было большой политической победой на международной арене. И в этом немалая заслуга Сенера Гогуа.

– Я приобрёл большой жизненный опыт и знания в Абхазии у таких видных политиков, как Сергей Шамба, Нугзар Ашуба, Геннадий Гагулия, – продолжает С.Гогуа. – А политиком я стал благодаря поддержке Сергея Васильевича Багапш. Будучи депутатом, я тесно сотрудничал с МИД Абхазии, ездил в Венесуэлу вместе с Максимом Гвинджия, который в то время был министром иностранных дел РА. Горжусь, что внёс немалый вклад в дело признания Абхазии этой латиноамериканской страной. Пять лет моего депутатства пролетели быстро, и я вернулся в Торгово-промышленную палату и в свою коммерческую компанию. Начал заниматься бизнесом. С турецкими партнёрами создал крупную компанию «Абхазморпром» по производству рыбьего жира и муки в Очамчырском районе. Кстати, рыбная отрасль сегодня формирует основную часть районного бюджета. Эта отрасль платит налоги в республиканский бюджет – в год до 300 миллионов рублей. Затем возглавил и другие компании. Но мне хотелось сделать что-то большее для своей Родины. Я помнил, как приехал сюда с одним долларом в кармане и как мне было трудно пробивать себе дорогу. Поэтому я решил заняться благотворительностью. Просить всегда помощи у правительства неправильно. Нужно помогать друг другу. Правительство временное, а народ остаётся главным достоянием государства. Зачем мне эта земля, если на ней не будут жить абхазы?

Сенер Гогуа обратился к своим партнёрам с идеей создания благотворительной общественной организации, денежный фонд которой будет формироваться на средства их компаний. Партнеры его поддержали. И в марте 2015 года был создан Международный фонд «Апсны».

Подчеркну, что все эти компании функционируют на территории Абхазии: «Абхазморпром», «Химпро», «Байсун» и «Киак Кардещлер». И главное, что фонд финансируется исключительно ими, а не государством. Целью Международного фонда «Апсны» является содействие объединению абхазского народа, реализация проектов по решению демографических, социальных и культурных проблем, создание благоприятных условий для участия представителей абхазской диаспоры в социально-экономической жизни Абхазии. Организация занимается также благотворительной деятельностью. В год создания организации бюджет Фонда составлял 8 миллионов рублей, а в прошлом году он достиг 20 миллионов.

– Этот скачок произошёл потому, что наши партнёры увидели реальную работу, – говорит С.Гогуа, – и постарались увеличить свои вклады. У нас восемь постоянных проектов по оказанию ежемесячной помощи абхазскому населению во всех районах Абхазии, где мы имеем своих представителей. Мало того, представители нашего Фонда сегодня работают в Турции, Иордании, Египте и Англии. Многие не понимают, почему мы помогаем только абхазскому населению. Объясню. У другой части населения Абхазии есть свои диаспоры, которые им помогают. У русских и армян нет проблемы исчезновения этноса, культуры и языка. И если сегодня мы не будем решать демографическую проблему в республике, то через несколько лет абхазы опять будут составлять маленький процент от населения на своей земле. Нельзя снова и снова наступать на старые грабли. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы оздоровить абхазское население, помогаем молодым многодетным семьям, специалистам, помогаем детям получить образование. Многодетным семьям покупаем бытовую технику. Оказываем помощь школам – покупаем им компьютеры, учебники, канцтовары. Молодым мамам выдаём «материнский пакет» с необходимыми на первое время детскими принадлежностями. Я, кстати, обращался и к российским и армянским бизнесменам, чтобы они перечисляли нам деньги для оказания помощи русскому и армянскому населению Абхазии. Но никто, к сожалению, не откликнулся.

И это не просто слова. Например, Международный фонд «Апсны» подписал соглашение о взаимопомощи с Республиканским реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями. Сенер Гогуа обязался проводить ежемесячные благотворительные акции. В дар реабилитационному центру недавно было передано большое количество ортопедических подушек. Кроме того, дети с ограниченными способностями получили от Международного фонда «Апсны» два новых персональных компьютера. Фонд также оказывает финансовую помощь детям, которым необходимы срочные медицинские операции, совместно с фондом «Ашана» отправляет их в Армению. Существует договорённость с Минздравом этой республики. Международный фонд «Апсны» является главным партнёром «Ашаны». Реализовывая культурный проект, сотрудники Фонда вывозят сельских детей на озеро Рица, в Пицундский дельфинарий, в Абхазский театр и филармонию.

– В нашем коллективе работает 24 сотрудника, каждый из которых отвечает за определённую сферу деятельности, – продолжает руководитель Международного фонда «Апсны». – Мы выпускаем свой журнал исключительно на абхазском языке, но на нашем сайте представлен его перевод на другие языки. В январе этого года мы организовали поездку в Иорданское Хашимитское Королевство. Дело в том, что сегодня в Иордании проживает около 100 тысяч представителей абхазо-адыгской диаспоры, из них до 5 тысяч – абхазы, которые являются примером для других диаспор. Как репатриант из Турции могу сказать, что при 500-тысячной диаспоре мы не смогли сделать то, что удалось сделать иорданским абхазам. Цель поездки абхазской делегации – налаживание и укрепление связей с абхазской диаспорой. Я уверен, что без возвращения абхазов на историческую Родину у нас не будет будущего.

Сегодня старший сын Сенера Аслан и дочь Элиф получают высшее образование в Стамбуле, они учатся на факультете «международные отношения» и «мировая экономика». А младшие сыновья Кемал и Тимур – ученики абхазской горской школы имени Лакоба в Сухуме.

В Толковом словаре слово «патриот» трактуется как человек, проникнутый патриотизмом, человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины. Однако для такого сына Абхазии, как Сенер Гогуа, одного этого статуса мало. Так любить свою Родину и свой народ может человек, чья душа переплелась корнями с духом его многострадальных предков, покинувших свою землю более столетия назад.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ