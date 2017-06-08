«И НАД ЗЕМЛЕЙ ПАРИТЬ ПОДОБНО ПТИЦЕ…»

Писатель и время

Семья вдохновляет на творчество

Открытый, доброжелательный, умеющий радоваться успехам других людей, хороший друг и талантливый писатель. Таким знают родные, друзья, коллеги Анатолия Янковича Лагулаа – писателя, публициста, журналиста, главного редактора журнала «Алашара». Он успешен во всем: и в жизни, и в творчестве. Вместе с женой Линой Агумаа вырастил троих детей – Майяну, Леуана, Беслана. Майяна замужем, у нее двое детей, так что Анатолий уже дедушка, хотя и молодой. И это тот случай, когда семья вдохновляет на творчество.

Анатолий Лагулаа – автор ряда сборников на абхазском языке, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа. И в этом году за сборник детских рассказов «Дрозд» писатель был удостоен Государственной премии имени Таифа Аджба – «за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы».

«Характерной особенностью лирики Анатолия Лагулаа является приверженность классическим традициям абхазской поэзии, ярко выраженное чувственно-эмоциональное начало, – отмечал писатель Владимир Зантариа. – В сборнике стихов «Смутные дни прошли» узнаваемы отголоски любовной лирики, истоки которой в абхазском фольклоре. Ранней прозе и поэзии Анатолия свойствена романтическая возвышенность слога, близость духу и стихии устного народного творчества. Привлекают своей метафорической образностью такие его лирические произведения, как «Юноша», «Заколдованный», «Улыбнись еще раз», «Моя книга», «Море» и другие».

Родился Анатолий Лагулаа в поселке Аймаре села Члоу Очамчырского района 1 июня 1961 года. Окончив Члоускую среднюю школу, затем Абхазский государственный университет, филологический факультет (три года учился в МГУ, на факультете журналистики, но вынужден был прервать учебу по состоянию здоровья), в разные годы Анатолий Лагулаа работал в редакции газеты «Апсны Капш» литературным сотрудником, в журнале «Алашара» – младшим редактором, ответственным редактором отдела прозы. С 2004 года он – главный редактор «Алашары», параллельно вел передачи «Абырлаш», «Сила слова» на Абхазском телевидении.

Так появилась мечта

Свой путь в абхазскую литературу Анатолий проложил с благословения Баграта Шинкуба. Это я поняла, пообщавшись с писателем. И еще почувствовала, как трепетно он относится к своим воспоминаниям о нем, как дорожит ими. На мой вопрос: «Когда вы начали писать стихи и кто из поэтов оказал на вас наибольшее влияние?» Анатолий Лагулаа ответил: «Я начал писать стихи в четвертом классе. Большое влияние на меня оказало творчество Геннадия Аламиа, Рущбея Смыр и особенно Баграта Шинкуба. На него я вообще смотрел как на Бога, восхищался им. И сегодня я люблю его творчество, большую часть его стихотворений знаю наизусть, в том числе и роман в стихах «Песнь о скале». Когда произведение приходится по сердцу, запоминается само собой, без особого труда. Художественный фильм «Белый башлык» снимали в нашем поселке Аймаре, и многие его жители участвовали в массовых сценах, в том числе и я. Было мне лет 13. И мечта тогда появилась стать и поэтом, и актером.

Будучи восьмиклассником, я принял участие в творческом семинаре, проходившем в городе Очамчыре. Наиболее отличившихся здесь направили на всеабхазский семинар в Сухум. Самым младшим был я. Тогда Баграт Шинкуба был Председателем Президиума Верховного Совета Абхазии, он нас принял, и я в Президиуме читал свои стихи. Его слова «Члоуский очаг будет за тобой» сопутствуют мне всю жизнь».

Уже в 9 классе Анатолий стал отправлять свои стихи и рассказы в журналы «Амцабз» и «Алашара». А первый раз его сюда привез отец. Большой рассказ Анатолия, опубликованный Алексеем Гогуа в журнале «Амцабз», впоследствии вошел в сборник лучших рассказов для детей «Абырлаш». Первая книга Анатолия Лагулаа «Эти глаза» вызвала интерес читателей и коллег, появилась рецензия Мушни Микаа в газете «Апсны Капш». После издания второй книги его приняли в Союз писателей СССР. Рекомендацию, которую дал Баграт Шинкуба, Анатолий хранит и сегодня.

Единство народа и абхазский язык

Жизнь, творчество, гражданская позиция Анатолия показывают его как человека неравнодушного, глубоко переживающего за свой народ и его будущее. В дни грузино-абхазской войны он работал собственным корреспондентом на радио «Голос Родины» и делал все для того, чтобы донести правду о сражающейся с врагом родной Абхазии до наших соотечественников за рубежом, освещал происходящие на фронтах события. И сегодня он болеет душой за свою страну.

Спрашиваю:

– Какие темы, проблемы требуют, на ваш взгляд, более пристального внимания писателей Абхазии?

– Я думаю, надо больше писать о современной жизни. Она не находит четкого и полного отражения в абхазской литературе. Писатели чаще пишут о прошедшей войне, что тоже, безусловно, важно и необходимо, о завтрашнем дне. Есть проблема у нас с переводом абхазской литературы. Некому переводить, некому делать подстрочники. Нет переводчиков. Поэтому переводов абхазской литературы на русский язык очень мало и выполняются они с большим трудом. В связи с этой проблемой Союз писателей Абхазии пытается наладить контакты за пределами республики.

– Что в нашем обществе вызывает особое ваше беспокойство?

– Разобщенность. Мы должны стать едиными, как это было и перед грузино-абхазской войной, и во время войны. Станем единым монолитом – тогда будут и сила, и воля, и уверенность.

Еще одна боль – это проблема абхазского языка. В основном дети говорят на русском языке, а свой родной отходит на второй план. Я вообще считаю, что надо принять закон, чтобы без знания родного абхазского языка не принимали в Абхазский государственный университет, не брали на работу на престижные должности, не могли баллотироваться в Парламент.

– Анатолий Янкович, знать родной язык, безусловно, нужно, но и так многие выпускники наших школ стремятся получить высшее образование и устроиться на работу за пределами республики. Не приведут ли такие кардинальные меры к оттоку будущих специалистов? Если вновь подрастает поколение, не владеющее абхазским языком, не стоит ли задуматься о том, что нужно изменить сам принцип подхода к обучению абхазскому языку?

– Надо сделать так, чтобы дети этот язык учили любя и поняли, почувствовали его значимость, чтобы он звучал повсюду, чтобы яркие, красочные книги, интересные фильмы и мультфильмы сопровождали их по жизни, а по телевидению проводили конкурсы на знание абхазского языка, и победитель получал бы приз. Словом, есть немало возможностей для пропаганды родного языка.

Журнал «Алашара» и Анатолий

– В течение ряда лет вы являетесь главным редактором журнала «Алашара». Это творческая работа, но не мешает ли она вашему личному творчеству?

– Нет. Здесь происходит очень интересный процесс. В первую очередь к нам поступают стихи, рассказы, написанные и маститыми, и начинающими писателями, можно сказать, что здесь проходит апробацию вся современная абхазская литература. А выбор, кстати, довольно большой. Я без своего журнала не дышу, очень люблю эту работу. Наш журнал учредил премии, которые в течение года получают авторы за лучшие произведения, опубликованные в течение года на его страницах в области прозы, поэзии, критики. Три премии для уже состоявшихся писателей и три – для молодых авторов.

Наш журнал выходит раз в два месяца. У нас немало молодых сотрудников. Мы часто проводим встречи, творческие вечера, вечера пародий и в столице, и в районах. В этом году благодаря сотрудникам нашего журнала впервые увидит свет сборник пародий поэтов Абхазии. В прошлом году мы издали сборник «Лучшие стихи о любви» и провели его презентацию, на которой поэты читали свои стихи. У нас немало творческих планов, будем реализовывать.

...Я подумала, что, рассказывая о поэте, было бы неправильно не привести ни одной его строчки.

Земля! В тебе мы прячем нашу боль.

Тебе мы доверяем наши судьбы.

Ты растворяешь нас, как влага-соль,

В последний час, когда сжимаем губы.

Но это после…

А пока нам дан

Удел – любить, и жить, и торопиться,

И не сгибаться в зимний ураган,

И над землей парить подобно птице.

Как шелкопряды – шелковую нить,

Мы тянем – накреняясь вправо-влево,

Пока она крепка – нам жить и жить!

Пока она цела – у нас есть Время!

(Из стихотворения «Земля», перевод А. Щуплова).

Лейла ПАЧУЛИЯ

P.S. В начале июня у Анатолия Лагулаа был день рождения. Поздравляем всей редакцией «РА». От всей души желаем здоровья и успешного покорения новых творческих вершин!

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ