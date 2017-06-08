Реализовано свыше 41 тысячи въездных билетов

на КПП Рицинского национального парка за 5 месяцев текущего года

В связи со сложными погодными условиями в зимний и летний периоды на КПП РРНП за 5 месяцев в 2017 году было реализовано меньше въездных билетов, чем в 2015 и 2016 гг.

Для сравнения: с 1 января 2014 года по 31 мая 2014 года было реализовано 7,1 тысячи въездных билетов; с 1 января 2015 года по 31 мая 2015 года было реализовано 57,2 тысячи въездных билетов; с 1 января 2016 года по 31 мая 2016 года было реализовано 55,2 тысячи въездных билетов.

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс