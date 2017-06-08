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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия поздравил председателя Арбитражного суда Фатиму Квициния и коллектив с 20-летием образования Арбитражного суда Республики Абхазия.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Становление Арбитражного суда Республики Абхазия происходило в сложный послевоенный период развития нашего государства.
Международное признание суверенитета и независимости Республики Абхазия, расширение международных связей, развитие экономики и предпринимательской деятельности требуют качественной и эффективной работы по защите государственных интересов, интересов предпринимателей и инвесторов в рамках действующего законодательства.
Народное Собрание – Парламент РА желает Вам и всему коллективу суда дальнейших успехов в работе по укреплению правосудия в Республике Абхазия».
Номер: 58
Выпуск: 3519
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс