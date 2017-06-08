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08.06.2017
Номер: 58
Выпуск: 3519
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНОГО БИЗНЕСА
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с представителями крупного бизнеса республики.
В ходе встречи обсуждались вопросы текущего положения дел при ведении бизнеса, состояния платежной дисциплины, наличия различных задолженностей по налоговым и таможенным платежам и причин их возникновения.
Предприниматели озвучили предложения по рассмотрению вопросов о большей доступности кредитов, об уменьшении процентных ставок и реформировании механизмов применения НДС.
По решению Президента будет создана рабочая группа в составе представителей Администрации Президента, Кабинета Министров, Национального банка, Парламента и бизнеса для разработки плана мероприятий по решению вопросов, обсуждавшихся в ходе встречи.
Номер: 58
Выпуск: 3519
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс