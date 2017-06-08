ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНОГО БИЗНЕСА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с представителями крупного бизнеса республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы текущего положения дел при ведении бизнеса, состояния платежной дисциплины, наличия различных задолженностей по налоговым и таможенным платежам и причин их возникновения.

Предприниматели озвучили предложения по рассмотрению вопросов о большей доступности кредитов, об уменьшении процентных ставок и реформировании механизмов применения НДС.

По решению Президента будет создана рабочая группа в составе представителей Администрации Президента, Кабинета Министров, Национального банка, Парламента и бизнеса для разработки плана мероприятий по решению вопросов, обсуждавшихся в ходе встречи.

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс