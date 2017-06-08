В приоритете – вопросы организационного и разрешительного характера

В Кабинете Министров РА

Очередное заседание Кабинета Министров РА состоялось во вторник, 6 июня. В повестке дня на этот раз значились тридцать шесть вопросов. Предполагалось утверждение ряда положений, внесение изменений и дополнений в основополагающие документы по ряду направлений деятельности, рассматривались вопросы установления предельной численности сотрудников ряда министерств и соответственно сумм ассигнований на текущий 2017 год. КМ рассмотрел вопросы, касающиеся выделения земельных участков под строительство санаторно-курортных объектов и перевода земли из категории сельскохозяйственного назначения в категорию «земли рекреационного назначения».

С подробным отчетом, уважаемые читатели, вы сможете ознакомиться в следующем номере газеты «РА»

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА