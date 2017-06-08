НАГРАЖДЕНИЕ

Левон Галустян награжден Почетной грамотой Южно-российской парламентской ассоциации

В Ростове-на-Дону завершилась XXVI Конференция Южно-российской парламентской ассоциации.

В ее двухдневной работе принимали участие парламентские делегации двенадцати субъектов Юга России и Республики Абхазия, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители Совета Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти России.

По итогам работы Л.Галустян награжден Почетной грамотой Южно-российской парламентской ассоциации. Являясь депутатом предыдущего – V созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, он активно сотрудничал с коллегами по ЮРПА и входил в состав комитета ЮРПА по межнациональным отношениям и межпарламентским связям, был членом комиссии Совета молодых законодателей при ЮРПА по экономическим вопросам, проблемам занятости, развитию молодёжного предпринимательства и трудоустройства молодёжи.

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс