16 МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ВЫДЕЛИЛИ КВАРТИРЫ

Кабинет Министров Абхазии обнародовал итоги деятельности Комиссии «По рассмотрению вопроса по оказанию государственной поддержки гражданам РА и безвозмездном предоставлении жилья за счет средств Республиканского бюджета», которая была создана на основании Распоряжения Премьер-министра РА Беслана Барциц от 16 марта 2017 года, а также результаты деятельности в этой сфере в более ранний период.

Так, на основании постановлений КМ РА «О выделении жилья молодым семьям в г.Сухуме» от 6 мая 2016 года, № 77, и от 1 июня 2017 года, № 66, было предписано выделить 16 молодым семьям жилье, расположенное по адресу: г.Сухум, ул. Красномаякская, 92 А.

Для оказания государственной поддержки гражданам РА в мае текущего года было дополнительно выделено 150 000 рублей.

Для предоставления информации о наличии свободной жилой недвижимости в РА Комиссией были разосланы соответствующие запросы в города и районы Абхазии.

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс