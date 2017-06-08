ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба побывал на церемонии официального открытия Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир после завершения капитального ремонта и реконструкции и передал в дар ценную книгу, подаренную ему главой Ингушетии Юнус-беком Евкуровым.

Р.Хаджимба отметил: «Национальная библиотека имени Ивана Папаскир – это место с большой историей, очаг культуры, играющий важную роль в духовной жизни нашего народа. Многие десятилетия в фондах библиотеки, в ее читальных залах работали наши ученые, писатели, журналисты, студенты.

Колоссальный урон был нанесен библиотеке в годы Отечественной войны, когда грузинские войска пытались стереть любое упоминание о культуре и истории Абхазии.

В мирное время работу удалось возобновить. С большим трудом через полтора года после войны был открыт читальный зал, что стало возможным благодаря сплоченному коллективу библиотеки.

Сложные этапы остались позади, сегодня здание реконструировано и оснащено современным оборудованием. У Национальной библиотеки есть все для того, чтобы стать одним из главных центров культурной жизни, интересным в первую очередь для молодежи».

Номер: 58Выпуск: 3519Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА