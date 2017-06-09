А СЕРДЦЕ ПЕЛО О РОДИНЕ…

Сегодня мы знакомим читателей со стихотворениями Джамалеттина Харания. И хотя это имя не совсем новое на абхазском поэтическом Олимпе, в переводе на русский язык эти стихи мы представляем впервые.

Родился Джамалеттин или Джамал, как звали его близкие, в 1924 году в Турции. Он является потомком махаджира Коблуха Хараниа, известного в шестидесятые годы XIX столетия народного судьи при княжестве Маршан в селе Джгиарде.

В 1867 году весь род Харания эмигрировал в Турцию. По письменному свидетельству современников, эмиграция была насильственной. Те же источники сообщают, что в 1867 году из села Джгиарды ушло, а фактически было угнано множество семей из 34 дворов фамилии Харания. В момент изгнания невестка Коблуха – Ханифа Папаскир гостила с малолетним сынишкой у своих родителей в Кутоле. Мужу Ханифы Хандугу (сын Коблуха) удалось бежать с турецкого корабля, когда тот отчаливал от берега, и они с супругой остались на Родине.

Сегодня в Абхазии проживает более тридцати семей – представителей рода Харания. Все они – потомки Хандуга.

Другой сын Коблуха, Хатхуа, ушедший с отцом в Турцию, женился уже там на девушке из рода Годжуа. Их сын Туфан и стал отцом Джамала Харания, творчество которого и послужило поводом для нашего рассказа. У Джамала есть еще и брат Кемал.

Джамал родился и вырос в Адапазары. Рассказывают, что с юных лет он проявлял огромный интерес к Абхазии и именно ее воспринимал как настоящую Родину.

В 1985 году Джамал передал в Абхазию свой сборник стихотворений, изданных на абхазском языке в 1984 году при поддержке соотечественников, в частности Феземи Агрба.

Сегодняшним молодым трудно представить, что в то время, чтобы издать эти стихи на абхазском языке пришлось перевезти абхазский шрифт через границу тайно, контрабандой.

В 1989 году поэт и ученый Владимир Цвинария (Ацнария) посвятил творчеству Джамала Харания большую часть своей книги «Время и творчество».

Джамал Харания не дожил до наших дней, его стихи принес в редакцию газеты «Республика Абхазия» его родственник Владимир Львович Харания. А перевела их с абхазского на русский я,

Юлия СОЛОВЬЕВА

На снимке: Джамал Харания (слева).

* * *

– Ты смотришь вдаль…

Позволь, я угадаю:

ты грезишь об Апсны,

что манит из-за моря…

А ветер, подхватив

башлык твой белоснежный,

как знамя реющий

между лазурью моря и небес,

соорудил уж парус

и, напитав могуществом

стихии,

отправил к берегам

желанным и родным.

– Да, небеса у нас одни –

между Апсны моей и миром,

где обрели пристанище

семейства предков наших…

– И пусть здесь родились мои сестра и брат,

И ты, и я, и дети наши,

Стремленья сердца

не унять:

Манит меня фигура деда

с алабаща.

В родном селе над Далом,

Где небо упокоится в снегах,

Я выпрямлюсь, вдохну

морозный воздух

И, наконец, почувствую

Всю сладость Возвращенья!

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА