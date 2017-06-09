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А СЕРДЦЕ ПЕЛО О РОДИНЕ…
Сегодня мы знакомим читателей со стихотворениями Джамалеттина Харания. И хотя это имя не совсем новое на абхазском поэтическом Олимпе, в переводе на русский язык эти стихи мы представляем впервые.
Родился Джамалеттин или Джамал, как звали его близкие, в 1924 году в Турции. Он является потомком махаджира Коблуха Хараниа, известного в шестидесятые годы XIX столетия народного судьи при княжестве Маршан в селе Джгиарде.
В 1867 году весь род Харания эмигрировал в Турцию. По письменному свидетельству современников, эмиграция была насильственной. Те же источники сообщают, что в 1867 году из села Джгиарды ушло, а фактически было угнано множество семей из 34 дворов фамилии Харания. В момент изгнания невестка Коблуха – Ханифа Папаскир гостила с малолетним сынишкой у своих родителей в Кутоле. Мужу Ханифы Хандугу (сын Коблуха) удалось бежать с турецкого корабля, когда тот отчаливал от берега, и они с супругой остались на Родине.
Сегодня в Абхазии проживает более тридцати семей – представителей рода Харания. Все они – потомки Хандуга.
Другой сын Коблуха, Хатхуа, ушедший с отцом в Турцию, женился уже там на девушке из рода Годжуа. Их сын Туфан и стал отцом Джамала Харания, творчество которого и послужило поводом для нашего рассказа. У Джамала есть еще и брат Кемал.
Джамал родился и вырос в Адапазары. Рассказывают, что с юных лет он проявлял огромный интерес к Абхазии и именно ее воспринимал как настоящую Родину.
В 1985 году Джамал передал в Абхазию свой сборник стихотворений, изданных на абхазском языке в 1984 году при поддержке соотечественников, в частности Феземи Агрба.
Сегодняшним молодым трудно представить, что в то время, чтобы издать эти стихи на абхазском языке пришлось перевезти абхазский шрифт через границу тайно, контрабандой.
В 1989 году поэт и ученый Владимир Цвинария (Ацнария) посвятил творчеству Джамала Харания большую часть своей книги «Время и творчество».
Джамал Харания не дожил до наших дней, его стихи принес в редакцию газеты «Республика Абхазия» его родственник Владимир Львович Харания. А перевела их с абхазского на русский я,
Юлия СОЛОВЬЕВА
На снимке: Джамал Харания (слева).
* * *
– Ты смотришь вдаль…
Позволь, я угадаю:
ты грезишь об Апсны,
что манит из-за моря…
А ветер, подхватив
башлык твой белоснежный,
как знамя реющий
между лазурью моря и небес,
соорудил уж парус
и, напитав могуществом
стихии,
отправил к берегам
желанным и родным.
– Да, небеса у нас одни –
между Апсны моей и миром,
где обрели пристанище
семейства предков наших…
– И пусть здесь родились мои сестра и брат,
И ты, и я, и дети наши,
Стремленья сердца
не унять:
Манит меня фигура деда
с алабаща.
В родном селе над Далом,
Где небо упокоится в снегах,
Я выпрямлюсь, вдохну
морозный воздух
И, наконец, почувствую
Всю сладость Возвращенья!
Номер: 59
Выпуск: 3520
Рубрика: общество
Автор: Юлия СОЛОВЬЕВА