ОН ЛЮБИЛ РАБОТАТЬ

Память

Есть люди, о которых долго вспоминают и после смерти. Ведь трудно забыть человека, отдавшего всю жизнь служению обществу, близким.

Валерий Ясонович Агумаа – один из тех людей, про которых говорят: специалист высшего класса.

Отец Валерия Ясон Агумаа был ответственным работником Наркомата сельского хозяйства Абхазии, а еще большим знатоком меда. Естественно, ему поручили курировать одно из направлений – пчеловодство. В те годы ученые изучили лечебные свойства этого натурального продукта. Ясон Агумаа уделял большое внимание разведению особой местной пчелы. Он ее так и назвал – «абхазянка». Узнав об этом, Берия не мог допустить, чтобы мед из Абхазии у многочисленных потребителей, которые уже вкусили сладкую продукцию из знаменитых субтропиков на Черном море, ассоциировался с самим словом «Абхазия». Он хотел, чтобы Ясон Агумаа назвал пчелу «менгреликой», от чего тот решительно отказался. И это было в 1937 году!

Вскоре было возбуждено дело за «антисоветскую агитацию», и главного пчеловода арестовали и увезли. Домой Ясон Агумаа не вернулся. В 1955 г. его реабилитировали.

Валерий, сын такого отца из славного рода Агумаа, не мог идти по жизни неправильным путем. Он понимал, что обязан своими действиями, поступками сохранить те фамильные традиции, которые помогали преодолевать все трудности.

Учась в сухумской десятой горской школе, Валерий проявил интерес ко всем предметам, особенно математике и техническим наукам. Способный ученик строил планы на дальнейшую учебу в вузе. Когда он оканчивал школу, ему было семнадцать лет. Началась Великая Отечественная война. Его взяли на фронт, и там уже обратили внимание на математические способности. Валерий сначала был механиком, а затем стал артиллеристом.

Все пять лет войны он прошел, проехал, освобождая с однополчанами юг России, Украину, Белоруссию, Польшу. Победу встретил в Чехословакии.

Во время освобождения этой страны с ним произошел такой случай. Командование сообщило, что по данным разведки немцы на рассвете готовят внезапное и массированное нападение на советскую армию почти по всей линии фронта. Валерий Агумаа получил приказ передать по рации всем соединениям готовность номер один.

Глубокая ночь, затишье, а именно в такие часы все рации автоматически переключались на американскую волну, где транслировались музыка и новости на русском языке. Так радиостанция работала, показывая преимущество западной жизни. Советские солдаты прозвали ее «голос Америки» и, естественно, слушали ее под большим секретом. Был приказ: кого уличат в этом – расстрелять.

Валерий Агумаа знал, что все рабочие частоты рации переключены на американскую волну и, чтобы выполнить приказ, он «подсел» на нее. Когда утром немцы пошли в атаку, они были встречены шквальным огнем советской армии.

Командование, узнав каким образом прошло оповещение, за прослушку «голоса Америки», никого не наказало. А Валерия поощрили за находчивость. Были сохранены сотни жизней советских солдат, и приблизилась победа.

В последние дни войны и после нее Валерий Ясонович обслуживал военные аэродромы и пункты связи. Где бы он ни служил, военное руководство отмечало его профессионализм. Ему так и говорили: «Ты должен стать большим военным». Его направили в Харьков на службу. Одновременно он заочно учился в Московском индустриальном институте. Спустя пять лет Валерий Ясонович Агумаа возвращается в родную Абхазию, и в 1950 году начинает работать в газетной типографии, располагавшейся в г.Сухуме по ул. Ленина.

Казалось бы, он прошел войну, имел военные награды, а стал заниматься мирной профессией. Этому можно не удивляться, так как то поколение было из особого сплава, с немеркантильным мышлением, здоровыми взглядами и твердыми жизненными позициями.

Как-то ему пришлось поехать в Москву в командировку. Там открылась Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), где демонстрировались успехи послевоенной страны. И там он встретил свою судьбу – москвичку Ирину. Привез ее в Абхазию и создал крепкую, образцовую семью, где всегда ценились открытость, труд, уважение друг к другу и к окружающим. Валерий Ясонович всегда был надежным человеком для родных, близких и своих коллег.

Работая в типографии, Валерий Ясонович побил рекорд – более 50 лет он обслуживал все станки, агрегаты, машины, задействованные в выпуске газет в Абхазии.

В.Агумаа отдавал работе все свои знания и опыт. Он мог часами, сутками восстанавливать, ремонтировать печатные станки, чтобы они могли работать бесперебойно и исправно. Когда начальство спрашивало, сколько он хочет денег за проделанный ремонт, он отвечал, что у него есть зарплата, а главное – чтобы станки не простаивали и процесс печати не приостанавливался.

Такая ответственность за порученное дело, беспокойство за общее дело сегодня кажется фантастическим явлением. Но именно такие граждане, как Валерий Ясонович Агумаа, приумножали величие Абхазии, народа и ее духовное богатство. «Мне не нужны слава, известность, награды, – говорил он, – просто я люблю работать».

Он был чутким, добрым, внимательным человеком. Его искреннее отношение к другим гражданам не остались незамеченными при его жизни и не уходят из памяти после его кончины. У Валерия Ясоновича две дочери, три внучки, которые равнялись на отца, деда, прадеда в своей жизни. Сохранили и берегут главные ориентиры, помогающие оставаться полноправными гражданами общества.

В этом году В.Агумаа исполнилось бы 92 года.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА