Для прохождения военной службы

В подразделения российской военной базы (соединения) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках плановой замены военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки, прибыли первые группы новобранцев весеннего призыва.

В состав первых вошли около 50 человек, призванных военными комиссариатами Краснодарского края и Оренбургской области. В ходе курса общевойсковой подготовки на базе воинской части ЮВО, расположенной в Республике Адыгея, они прошли тщательное медицинское освидетельствование, сдали тесты на профессиональную и психологическую пригодность.

Все призывники были подготовлены в школах ДОСААФ России и имеют различные военно-учетные специальности, среди которых — водители автомобилей категории «С», «Д», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливозаправочных средств.

На территории базы в городе Гудауте созданы все условия для скорейшей адаптации молодого пополнения. Новобранцев разместили в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами, системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными комнатами, в которых военнослужащие могут не только выпить чаю, но и почитать свежую прессу, поиграть в настольные игры.

В соединении организовано питание с элементами буфетного обслуживания по принципу «шведского стола», к услугам военнослужащих на выбор несколько первых и вторых блюд, охлаждаемый салат-бар, который позволяет составить индивидуальный вариант салата на любой вкус.

По итогам плановой замены численность личного состава военной базы не изменится.

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа